من الأرخص إلى الأكثر طلبا.. تذاكر السعودية والرأس الأخضر تقفز 155%

شهدت سوق إعادة بيع تذاكر مباراة المنتخب السعودي ونظيره منتخب الرأس الأخضر في ختام دور الجموعات لحساب المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2026، الجمعة المقبل على استاد NRG في هيوستن الأمريكية، قفزة جنونية مفاجئة في الأسعار بلغت 155%، لتتحول المباراة من "الأرخص سعراً" منذ انطلاق منافسات المونديال إلى واحدة من أكثر المواجهات طلباً وإقبالاً جماهيرياً، وفق مؤشرات منصات تتبع أسعار التذاكر الثانوية TicketData.

ويتسع الملعب لنحو 72,220 متفرجاً في وضعياته الاعتيادية، إلا أن طاقته الاستيعابية جرى تكييفها لتصل إلى 72 ألف مقعد محدد لتلبية متطلبات الاتحاد الدولي "فيفا" الخاصة بالمنصات الإعلامية ومناطق الضيافة.

نتائج مفاجئة تشعل الطلب

وعزت وسائل إعلام أمريكية من بينها محللو شبكة FOX Sports هذا الارتفاع القياسي إلى الأداء غير المتوقع في الجولات الأولى من البطولة؛ حيث نجح منتخب المنتخبان في تفجير كبرى المفاجآت بفرض التعادل على إسبانيا ثم الأوروجواي.

يدخل المنتخب السعودي المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" لضمان العبور إلى الدور المقبل بعد تعادله مع الأوروجواي وخسارته أمام إسبانيا، ما أشعل حماس الجماهير السعودية والعربية الذين تهافتوا جماعياً على حجز المقاعد المتبقية لدعم "الأخضر" في مواجهته المصيرية الحاسمة، وفق موقع رابطة المشجعين العرب في أمريكا الشمالية.

أسعار التذاكر تقفز إلى مستويات قياسية

كانت تذاكر الفئة العلوية "الفئة الأدنى" تبدأ من 174 دولارا، وقفزت لتصل حالياً إلى ما بين 430 و758 دولارا، تذاكر الفئة المتوسطة كانت بمتوسط 350 دولارا وتراوح حالياً بين 611 و850 دولارا، والمقاعد القريبة والأجنحة المميزة (Premium): كانت في حدود 600 دولار، وتخطت حالياً حاجز 1500 دولار.

وراوحت أسعار تذاكر مواقف السيارات العامة بين 125 دولارا وتصل إلى 500 دولار للمركبات الكبيرة ذات الحجم الزائد (وفق الموقع الرسمي لحجوزات مواقف ملاعب كأس العالم).

وأكدت إدارة الملعب أنه سيتم فتح مواقف السيارات قبل 4 ساعات من موعد اللقاء، بينما تفتح بوابات الاستاد الرئيسية قبل 3 ساعات، وقالت "نظراً للإجراءات الأمنية المشددة والفحص الدقيق، نهيب بالجمهور القدوم مبكراً بحد أدنى 3 ساعات لتفادي الازدحام عند البوابات الإلكترونية".