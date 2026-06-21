رباعية إسبانية تُعقّد حسابات الأخضر.. وفارق المليار يورو يفرض كلمته

تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية أمام نظيره الإسباني بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، في مباراة عكست الفوارق الفنية والاقتصادية بين المنتخبين.

وبدأت إسبانيا فرض سيطرتها مبكراً عبر لامين يامال الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز ميكيل أفضليتها بهدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، لينهي المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ازدادت معاناة “ الأخضر ” بعدما سجل المدافع حسان تمبكتي هدفاً بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49، ليمنح إسبانيا الهدف الرابع ويحسم المواجهة عملياً.

وجاءت النتيجة متسقة مع الفارق الكبير في القيمة السوقية بين المنتخبين؛ إذ تتجاوز قيمة المنتخب الإسباني 1.2 مليار يورو، مقابل نحو 40.7 مليون يورو للمنتخب السعودي، وفق بيانات “ترانسفير ماركت”، ما يعني أن قيمة بطل العالم 2010 تزيد بنحو 30 ضعفاً على نظيره السعودي.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة من مباراتين، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع أوروجواي، فيما رفعت إسبانيا رصيدها إلى 4 نقاط لتقترب من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ32.