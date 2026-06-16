واشنطن بوست تختار طقم المنتخب السعودي ضمن أجمل 11 قميصا في المونديال

حجز قميص المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم مكاناً بارزاً ضمن قائمة النخبة لأجمل 11 تصميماً لمنتخبات نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في تقييم تفاعلي خاص نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يعتمد كلياً على المعايير الجمالية وأناقة التصميم.

وافتتح التقرير، الذي أعدته مراسلة شؤون الموضة في الصحيفة الأمريكية، استعراضه بالزي الأساسي للمنتخب السعودي، محتلاً المرتبة الـ11 في هذه القائمة المنتقاة بعناية.

ووصف التقرير الطقم السعودي بالتحفة الفنية التي تدمج الموروث الشعبي بالمعاصرة؛ حيث جاء التصميم بمثابة تحية وتكريم للفنون الهندسية التراثية التي تزين الأبواب الخشبية في البيوت السعودية القديمة، مشبهةً التناظر الهندسي المتقن وتداخل درجات اللون الأخضر الغني بـ"شجيرات التوت البري الرقمية" التي تمنح القميص عمقاً ثقافياً فريداً لفت أنظار خبراء الأزياء.

وأوضحت الكاتبة أنها حددت هذه الأطقم الـ11 تحديداً دون غيرها بناءً على معايير فنية صارمة؛ أبرزها قدرة التصميم على التعبير عن الهوية والقصص الثقافية للشعوب، والجرأة في اختيار الألوان والخروج عن المألوف الرياضي، إضافة إلى إحياء الروح الكلاسيكية (النوستالجيا) والبساطة والأناقة المفرطة التي تمنح القميص قيمة جمالية خارج المستطيل الأخضر.

ووفقاً لترتيب المراسلة، فقد تصدر قميص منتخب أوروجواي الأساسي القائمة، تلاه قميص ألمانيا الأساسي في المركز الثاني، ثم القميص الاحتياطي لإسبانيا في المرتبة الثالثة، يليه القميص الاحتياطي لجنوب إفريقيا رابعاً، ثم الاحتياطي لمنتخب كوراساو خامساً. وفي بقية المراتب، جاء القميص الاحتياطي لأسكتلندا في المركز السادس، يليه الأساسي لإيران سابعاً، ثم الأساسي للسنغال ثامناً، فالقميص الثالث لمنتخب تونس تاسعاً، وأخيراً القميص الاحتياطي لبلجيكا في المرتبة العاشرة.

ويأتي هذا التقرير وفقاً لمعدته ليرسخ الأهمية المتزايدة التي توليها كبرى المنتخبات العالمية والشركات المصنعة للهوية البصرية والملامح الثقافية للدول، حيث لم يعد قميص الفريق مجرد زي رياضي، بل واجهة تعبيرية تعكس تاريخ وثقافة الشعوب أمام مليار مشاهد في العالم.