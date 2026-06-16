"ماركا" الإسبانية تشيد بظاهرة المونديال محمد العويس

أشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالأداء الأسطوري للحارس الدولي السعودي محمد العويس، واصفة إياه بـ"كلاسيكو" بطولات كأس العالم، بعدما تحول مجدداً إلى "ظاهرة" ومحط أنظار العالم إثر قيادته منتخب بلاده لتعادل مثير بنتيجة (1-1) أمام أوروجواي في مونديال 2026.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن العويس (المولود في الأحساء 1991)، والذي يمتلك في رصيده 65 مباراة دولية، عاد للظهور في المونديال بظروف مغايرة تماماً؛ فبعد مسيرة حافلة تنقل خلالها بين كبار الأندية السعودية مثل الشباب (2012-2017)، والأهلي (2017-2022)، والهلال (2022-2025)، تسببت الطفرة الهائلة واستقطاب النجوم العالميين في دوري روشن للمحترفين إلى تراجعه للعب في دوري الدرجة الأولى (الدرجة الثانية فعلياً) مدافعاً عن ألوان نادي "العلا".

وأشارت "ماركا" إلى أنه ورغم خوضه غمار منافسات الدرجة الأدنى، فإن العويس ظل الخيار الأول والـ"رقم 1" المقنع للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس، مفضلاً إياه على أسماء تلعب في دوري المحترفين مثل أحمد الكسار ونواف العقيدي، البديلين المعتادين في ناديي القادسية والنصر.

وفي الوقت الذي منح فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة أفضل لاعب في المباراة للنجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، أكدت "ماركا" أن العويس لم يخيب الآمال، بل وتصدر "الرقم القياسي لتقييمات "سكتشرز" الخاصة بالصحيفة بـ 8.2 نقطة.

ورغم أنه كان بإمكانه التعامل بشكل أفضل مع الكرة التي أدت إلى هدف التعادل للأوروجوياني ماكسي أراوخو، فإنه حقق رقماً قياسياً في البطولة بإنقاذه 9 تصديات كاملة، جاءت 4 منها من داخل منطقة الجزاء.

وسلط تقرير الصحيفة الضوء على مجريات المباراة، حيث بدأ العرض الهجومي لحارس نادي "العلا" بالتصدي لرأسية مباغتة من مسافة قريبة للمهاجم الأوروجوياني فيديريكو فينياس في الدقيقة 30، وعاد ليحرم مهاجم ريال أوفييدو الإسباني مجدداً من التسجيل مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 46 بتصدٍ أرضي بارع. واستمر توهج العويس في الدقيقة 60 عندما غيّر مسار تسديدة قوية متوسطة المدى من مانويل أوغارتي لتصطدم بالقائم.

ولم يسلم نجم ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي، من عناد الحارس السعودي؛ حيث حرمه العويس من هدف محقق من ركلة حرة غيرت مسارها، قبل أن "يطير" في الدقيقة 93 لينقذ تسديدة صاروخية من "الصقر" الأوروجوياني من على حدود منطقة الجزاء، مانعاً خسارة "الأخضر" في الأنفاس الأخيرة.

ونقلت "ماركا" تصريحات فالفيردي عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث انحنى تقديراً للمستعرض السعودي قائلاً: "كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني والفوز بالمباراة، لولا براعة الحارس السعودي.. إنه قوي بشكل لا يصدق!".

من جانبه، أشاد المدرب جورجيوس دونيس بمنظومته في تصريحات برزت في التقرير قائلاً: "قدمنا أداءً دفاعياً ممتازاً، وعمل حارسنا كان رائعاً بكل المقاييس"، لتختتم الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن شباك المنتخب السعودي مع العويس لا تزال في أيدٍ أمينة.