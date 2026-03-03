14.5 مليار دولار تكلفة بناء أغلى 10 ملاعب عالميا

بلغت التكلفة الإجمالية لأغلى عشرة ملاعب رياضية في العالم 14.5 مليار دولار، يتصدرها ملعب "صوفي" في الولايات المتحدة بتكلفة بلغت 5.5 مليار دولار، ليصبح أغلى ملعب رياضي شُيّد على الإطلاق بفارق كبير عن أقرب منافسيه. وتحوّلت هذه الملاعب إلى مراكز جذب متكاملة للمناطق الترفيهية، بفضل ما تضمه من أسقف قابلة للطي وشاشات عرض عملاقة ومرافق فاخرة تضاهي فنادق الخمس نجوم.

ووفقًا لتصنيف نشره موقع WORLD ATLAS، جاءت أغلى الملاعب الرياضية في العالم مرتبة حسب تكلفة البناء، مع استعداد عدد منها لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026. وتضم القائمة ملاعب صوفي، وميتلايف، وأليجيانت، وويمبلي، ويانكي، ومرسيدس بنز، وAT&T، ويو بي إس أرينا، والاستاد الوطني في سنغافورة، وملعب ليفي.

وجاء ملعب صوفي في إنجلوود في ولاية كاليفورنيا في المركز الأول بتكلفة بلغت 5.5 مليار دولار، وهي تكلفة تقارب ثلاثة أضعاف تكلفة ثاني أغلى ملعب في القائمة. ويعد الملعب المقر الرئيسي لفريقي لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس تشارجرز، ويتسع لـ70,240 متفرجًا، كما يستضيف المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة أمام بنما في كأس العالم 2026.

وحلّ ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد في ولاية نيوجيرسي في المركز الثاني بتكلفة بناء بلغت 1.6 مليار دولار عند افتتاحه عام 2010، ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار بأسعار عام 2025 بعد احتساب التضخم. ويتسع الملعب لـ82,500 متفرج في مباريات كرة القدم الأمريكية وكرة القدم، و50 ألف متفرج للحفلات الموسيقية، ومن المقرر أن يستضيف ثماني مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو.

وفي المركز الثالث جاء ملعب أليجيانت في بارادايس في ولاية نيفادا بتكلفة بلغت 1.9 مليار دولار عند افتتاحه عام 2020. ويتميز الملعب بكونه مغلقًا بالكامل ومكيفًا، ويتسع لـ65 ألف متفرج.

واحتل ملعب ويمبلي في لندن المركز الرابع بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار. وافتُتح الملعب الحالي عام 2007 في موقع الملعب الأصلي الذي شُيّد عام 1923، بعد مشروع إعادة بناء استمر أربع سنوات. ويتسع لـ90 ألف متفرج، ما يجعله أكبر منشأة رياضية في المملكة المتحدة وثاني أكبر ملعب في أوروبا بعد كامب نو في برشلونة. واستضاف الملعب الأصلي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1948 ونهائي كأس العالم 1966، بينما استضاف بعد إعادة بنائه كأس العالم للرجبي 2015 ونهائي بطولة أمم أوروبا 2022.

وجاء ملعب يانكي في نيويورك خامسًا بتكلفة بلغت نحو 1.5 مليار دولار عند افتتاحه عام 2009، فيما تصل تكلفة المشروع بأسعار اليوم إلى نحو 2.3 مليار دولار. وشُيّد الملعب ليحل محل ملعب يانكي الأصلي الذي ظل قائمًا بين عامي 1923 و2008، ويتسع لـ47,309 متفرجين موزعين على أربعة طوابق، ويضم 56 جناحًا فاخرًا.

وفي المركز السادس جاء ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا في ولاية جورجيا، الذي افتُتح عام 2017 بعد 39 شهرًا من أعمال البناء، بتكلفة نهائية بلغت 1.6 مليار دولار. ومن المقرر أن يستضيف ثماني مباريات ضمن كأس العالم 2026.

واحتل ملعب AT&T في أرلينغتون في ولاية تكساس المركز السابع بتكلفة بلغت نحو 1.2 مليار دولار. ويعد الملعب مقرًا لفريق دالاس كاوبويز، ويتسع لـ80 ألف متفرج، إضافة إلى 15 ألف مقعد في منطقة كبار الشخصيات. كما يستضيف خمس مباريات في كأس العالم 2026، من بينها المباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا أمام كرواتيا.

وجاءت يو بي إس أرينا في إلمونت في ولاية نيويورك في المركز الثامن، حيث افتُتحت عام 2021 بتكلفة بناء بلغت نحو 1.1 مليار دولار، لتصبح في ذلك الوقت أغلى صالة هوكي جديدة يتم تشييدها.

وفي المركز التاسع حلّ الاستاد الوطني في سنغافورة، الذي افتُتح عام 2014 بتكلفة بلغت نحو 1.44 مليار دولار، ليحل محل الاستاد الوطني القديم الذي هُدم عام 2010 لعدم استيفائه المعايير الحديثة. ويتسع الملعب لـ55 ألف متفرج، ويتميز بسقف قابل للطي يوفر الحماية خلال الأمطار الغزيرة ويتيح تهوية المنشأة عند الحاجة.

واختتم ملعب ليفي في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا القائمة في المركز العاشر بتكلفة بلغت نحو 1.2 مليار دولار عند افتتاحه عام 2014. ويمتد الملعب على مساحة 1.85 مليون قدم مربعة، ويتسع لـ68,500 متفرج، ويضم نحو 9 آلاف مقعد لكبار الشخصيات و174 جناحًا و11 ناديًا فاخرًا.