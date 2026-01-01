لماذا يقسم "فيفا" عائدات برنامج توزيع الأرباح على 14 ناديا سعوديا وأوروبيا؟

ويغطي المبلغ الفترة خلال دور المجموعات في البطولة وفترة التحضير التي تسبق المباراة الأولى بـ 10 أيام، وذلك من برنامج توزيع الأرباح على الأندية.
وابتكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا البرنامج رسمياً في 2008، وجرى تطبيقه الفعلي لأول مرة في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، حيث يحصل كل نادٍ على مبلغ مالي عن كل يوم يظل فيه لاعبه متواجداً مع منتخبه الوطني في البطولة، بما في ذلك فترة التحضيرات الرسمية.
لكنهم مثلوا خلال عامين متتاليين أندية الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، القادسية، الشباب، التعاون، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الخليج، والعلا، إضافة لناديي روما الإيطالي، ولانس الفرنسي.
ويقوم الاتحاد الدولي "فيفا" بصرف المبالغ مباشرة بعد نهاية كأس العالم وتدقيق الكشوفات، حيث تُصرف الأموال مباشرة إلى الحسابات البنكية للأندية المسجلة في نظام الـ "فيفا"، ولا تمر هذه الأموال عبر الاتحاد الوطني لكرة القدم الخاص بالدولة، لضمان عدم اقتطاع أي جزء منها.
فيما يقسم 50% للنادي الحالي و50% للنادي السابق إذا انتقل اللاعب إلى ناديه الجديد قبل عام واحدة فقط من كأس العالم، وتقسيم ثلثي المبلغ (1/3) إذا تنقّل اللاعب بين ثلاثة أندية مختلفة خلال آخر عامين، ويحصل كل نادٍ على ثلث القيمة الإجمالية للاعب عن كل فترة قضاها معه.