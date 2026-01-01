لماذا يقسم "فيفا" عائدات برنامج توزيع الأرباح على 14 ناديا سعوديا وأوروبيا؟

من المقرر أن يجني 12 ناديا سعوديا وناديان أوروبيان، ما بين 5.9 مليون دولار (22.1 مليون ريال) إلى 6.5 مليون دولار (24.3 مليون ريال)، بفضل تواجد 26 لاعب محلي في قائمة المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

ويغطي المبلغ الفترة خلال دور المجموعات في البطولة وفترة التحضير التي تسبق المباراة الأولى بـ 10 أيام، وذلك من برنامج توزيع الأرباح على الأندية.

وابتكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا البرنامج رسمياً في 2008، وجرى تطبيقه الفعلي لأول مرة في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، حيث يحصل كل نادٍ على مبلغ مالي عن كل يوم يظل فيه لاعبه متواجداً مع منتخبه الوطني في البطولة، بما في ذلك فترة التحضيرات الرسمية.

وأعلن جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر النهائية، أمس، وضمت 26 لاعبًا، حيث يشارك الأخضر السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.

وضمت القائمة القائمة 26 لاعبًا، هم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.

لكنهم مثلوا خلال عامين متتاليين أندية الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، القادسية، الشباب، التعاون، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الخليج، والعلا، إضافة لناديي روما الإيطالي، ولانس الفرنسي.

ويقوم الاتحاد الدولي "فيفا" بصرف المبالغ مباشرة بعد نهاية كأس العالم وتدقيق الكشوفات، حيث تُصرف الأموال مباشرة إلى الحسابات البنكية للأندية المسجلة في نظام الـ "فيفا"، ولا تمر هذه الأموال عبر الاتحاد الوطني لكرة القدم الخاص بالدولة، لضمان عدم اقتطاع أي جزء منها.

ويحصل كل ناد على مبلغ 10,950 دولار يومياً عن كل يوم يظل فيه لاعبه متواجداً مع منتخبه في البطولة، بما في ذلك فترة التحضيرات الرسمية (10 أيام قبل البطولة)، على أن يحصل النادي على المبلغ كاملاً، إذا قضى اللاعب السنتين الماضيتين بالكامل مع نفس النادي.

فيما يقسم 50% للنادي الحالي و50% للنادي السابق إذا انتقل اللاعب إلى ناديه الجديد قبل عام واحدة فقط من كأس العالم، وتقسيم ثلثي المبلغ (1/3) إذا تنقّل اللاعب بين ثلاثة أندية مختلفة خلال آخر عامين، ويحصل كل نادٍ على ثلث القيمة الإجمالية للاعب عن كل فترة قضاها معه.



