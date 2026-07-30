أزّم الألماني ماتياس يايسله موقف إدارة النادي الأهلي السعودي بعد أن أعلن رحيله عن قيادة الدفة الفنية في فريق كرة القدم قبيل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد بأسبوعين.

يايسله الذي درب الأهلي في الـ3 سنوات الماضية قاد الفريق في 138 لقاء حقق من خلالها الفوز في 90 لقاء وتعادل في 25 لقاء وخسر في 23 لقاء، ونجح خلال تلك الفترة في تحقيق ثلاث بطولات مع الفريق ممثلةً في بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة" مرتين، وبطولة كأس السوبر السعودي.

تقديم الاستقالة شفهيًا

قال لـ"الاقتصادية" مصدر خاص إن المدرب ماتياس يايسله أبلغ إدارة الأهلي باستقالته شفهياً على أن يتقدم بها بشكل رسمي لاحقاً.

وأضاف: "تفاجأت إدارة الأهلي بتلك الاستقالة في ظل قيادته لتدريبات الفريق في معسكره الإعدادي الذي يسبق انطلاق الموسم الرياضي الجديد".

وقال: "حتى الآن لم تصل الاستقالة بشكل رسمي إلا أنه يبدو أن علاقة المدرب بالنادي أوشكت على النهاية".

رفض تجديد العقد

بحسب المصدر فإن المدرب ماتياس يايسله رفض تجديد عقده التدريبي بعد أن اجتمع معه مسؤولو النادي في المعسكر الإعدادي الذي اختتم أخيرا.

وقال: "كانت هناك رغبة كبيره لتجديد عقد المدرب حتى 2030 إلا أن الأمور لم تتم بنجاح في ظل العراقيل التي وضعها المدرب".

وأضاف: "طلب المدرب عدم وضع أي اشترطات تتمثل في تحقيق البطولات على الرغم من أن هذه الاشترطات تعطيه الأحقية في نيل مكافآت مالية ضخمة، أيضاً طالب بعدم وضع أي شرط جزائي تجاهه في حال رغب في الرحيل عكس الأمر تماما وضع شرطاً يتمثل في حصوله على كافة مستحقاته المالية حتى نهاية عقده في حال إعفائه من تكملة المشوار من قبل النادي".

وزاد: "عقد المدرب التدريبي الذي قدم له يتمثل في حصوله على 33 ملايين يورو لـ3 سنوات، بواقع 11 مليون يورو في الموسم الواحد”.

يايسله في طريقه لتدريب نيوكاسل

يجري نيوكاسل الإنجليزي مفاوضات مع المدرب ماتياس ياسله لتولى مهام الإشراف فنياً على الفريق خلفاً للمدرب للمدرب إيدي هاو، وفقاً لشبكة "SKY SPORTS".

وبحسب الشبكة: "تقدّم المدرب الإنجليزي إيدي هاو باستقالته من منصبه بعد 5 سنوات قضاها مع الفريق حيث تقدم بها في الـ48 ساعة الماضية".

إيدي هاو حقق مع نيوكاسل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2025، وقاده للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

مدرب الأهلي الجديد

بدأت إدارة الأهلي مفاوضاتها مع عدد من المدربين لتولي مهام الإشراف فنياً على الفريق قبيل بدأ الموسم الرياضي الجديد.

وقال لـ"الاقتصادية" ذات المصدر إن البرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي في الأهلي فتح باب المفاوضات مع مواطنه فيتور بيريرا الذي سبق وأن درب الأهلي في وقت سابق.

كما أوضح موقع "tallk SPORT" أن المدرب بيرز أرني سلوت مرشح لتدريب الأهلي.