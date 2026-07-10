يواصل النادي الأهلي السعودي مفاوضاته مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل التعاقد مع اللاعب فرانسيسكو ترينكاو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 45 مليون يورو (193 مليون ريال)، وفقاً لصحيفة "أبولا" البرتغالية.

ترينكاو، صاحب الـ26 عاماً، تبلغ قيمته السوقية نحو 40 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت العالمي".

مازالت المفاوضات قائمة بين الناديين للتوصل إلى اتفاق نهائي حيال كافة الأمور المالية، بحسب الصحيفة، "خاصة أن سبورتنج يطالب بـ45 مليون يورو للتنازل عنه".

الصحيفة قالت أيضا إن اللاعب "أبدى موافقته بشكل كبير لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي بعد أن كان يلمح كثيراً باللعب في الدوري الإنجليزي".

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لعب ترينكاو ما يقارب 370 مباراة طوال مشواره مع الأندية التي شارك معها.

استطاع خلال مشواره في هذه المباريات تسجيل 67 هدفا، ولديه 3 أهداف مع منتخب بلاده.

شارك معه في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تأتي خطوة الأهلي في التعاقد مع اللاعب الذي يمتاز باللعب في خانة الجناح الأيمن لتعويض غياب الجزائزي رياض محرز الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه بعد 3 سنوات قضاها مع الأهلي.

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ترينكاو بدأ مسيرته مع فريق سبورتنج براجا، انتقل بعدها إلى برشلونة عام 2020.

خاض قبلها تجربة إعارة في وولفرهامبتون، ليستقر بعدها مع سبورتنج.

شارك مع سبورتنج الموسم الماضي في 34 لقاء في الدوري البرتغالي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفا.

سبق للأهلي أن أعلن في وقت سابق عن تعاقده مه الأرميني إدوارد سبير تسيان