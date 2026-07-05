تحول كأس العالم 2026 إلى منصة موازية لسوق الانتقالات، مع استغلال الأندية الأوروبية والأميركية تجمع أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة لإتمام مفاوضات وصفقات جديدة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 680 مليون يورو، وفق رصد لـ”الاقتصادية” استند إلى بيانات الأندية وتقارير متخصصة.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع فتح نافذة الانتقالات الصيفية منتصف يونيو، إذ سارعت الأندية إلى إنهاء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود مع عدد من اللاعبين داخل معسكرات منتخباتهم في المدن المستضيفة للمونديال، في خطوة قلصت الوقت اللازم لإتمام الصفقات.

سجلت صفقة انتقال الإنجليزي إليوت أندرسون من نوتينغهام فورست إلى مانشستر سيتي أعلى قيمة خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما بلغت 116 مليون جنيه إسترليني (138 مليون يورو)، ليصبح أغلى لاعب بريطاني في تاريخ اللعبة.

وأجرى أندرسون الفحص الطبي في مدينة كانساس الأمريكية أثناء وجوده مع منتخب إنجلترا، قبل إتمام انتقاله رسمياً إلى بطل الدوري الإنجليزي.

واصل توتنهام هوتسبير تعزيز تشكيلته بالتعاقد مع البرتغالي ماتيوس فيرنانديز قادماً من وست هام يونايتد مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (101 مليون يورو)، كما ضم المدافع الهولندي يان بول فان هيك من برايتون مقابل 62 مليون يورو، إضافة إلى التعاقد مع الاسكتلندي أندرو روبرتسون في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ليفربول.

في المقابل، عزز برشلونة صفوفه بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 80 مليون يورو، تضمنت حوافز مرتبطة بالأداء.

أعلن ريال مدريد ضم الدولي الإسباني مارك كوكورييا من تشيلسي مقابل 60 مليون يورو، تشمل 55 مليون يورو كقيمة أساسية و5 ملايين يورو كحوافز، بالتزامن مع مشاركته في كأس العالم.

كما أبرم النادي الإسباني صفقة انتقال حر بضم البرتغالي بيرناردو سيلفا، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

واصل بايرن ميونخ الاستثمار في اللاعبين المتألقين خلال البطولة، بالتعاقد مع المغربي إسماعيل صيباري من آيندهوفن مقابل 55 مليون يورو.

وفي المقابل، فعّل باير ليفركوزن بند شراء عقد الإكوادوري بييرو هينكابي من أرسنال مقابل 50 مليون يورو، كما ضم البرتغالي ألفونسو موريرا من ليون الفرنسي مقابل 33.6 مليون يورو.

صفقات متنوعة

أبرم تشيلسي صفقة التعاقد مع الإيطالي ماركو باليسترا من أتالانتا مقابل 51 مليون يورو، بينما دعم ميلان هجومه بضم البرتغالي غونزالو راموس من باريس سان جيرمان في صفقة قُدرت بنحو 30 مليون يورو.

وفي الولايات المتحدة، أعلن نادي شيكاغو فاير التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفقة انتقال حر، مستفيداً من وجود اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم.

تعكس الصفقات المبرمة خلال البطولة تحول كأس العالم إلى منصة تجمع بين المنافسة الرياضية والنشاط التجاري، إذ تستغل الأندية وجود اللاعبين ووكلائهم في موقع واحد لتسريع المفاوضات وإتمام الانتقالات، بما يختصر الإجراءات اللوجستية ويزيد من وتيرة إبرام الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.