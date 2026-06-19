قفز النادي الأهلي السعودي للمركز الـ 14 في قائمة الأندية العالمية الأكثر صرفا خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، بحسب أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن منصة "ترانسفير ماركت" المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم.

وأظهرت خريطة الإنفاق المالي للأندية في سوق الانتقالات للموسم الكروي الجديد، هيمنة إنجليزية واضحة، إلى جانب مفاجأة عربية مدوية.

وتربع ناديا توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي الإنجليزيان على صدارة القائمة العالمية للأندية الأكثر صرفاً وتكلفاً للمصروفات في نافذة الانتقالات الحالية.

فيما حافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على سطوته المالية بوجود 7 أندية من "البريميرليج" ضمن قائمة الـ15 الأوائل عالميا.

وتصدر توتنهام هوتسبير القائمة بـ 267 مليون يورو على 8 صفقات، مانشستر سيتي بـ175.2 مليون يورو على 4 صفقات، وبرايتون آند هوف ألبيون بـ126.4 مليون يورو على 6 صفقات.

فيما جاء بعد ذلك تشيلسي بصرف 119.4 مليون يورو على 12 صفقة، وإيه سي ميلان بقيمة 105.35 مليون يورو على 5 صفقات.

أما الأهلي السعودي، فحل في المركز الـ 14 في القائمة والأول محليا، عربيا وقاريا، حيث صرف 67.75 مليون يورو على 3 صفقات رئيسية، وهم اللاعبين الذين تم شراء عقودهم بمبالغ مالية مرصودة في رسوم الانتقال، ولا يشمل اللاعبين المجانيين أو العائدين من الإعارة.

وبلغت القيمة السوقية للصفقات الـ8 التي حسمها الأهلي حتى الآن بلغت 73.75 مليون يورو (317 مليون ريال)، وهم فرانسيسكو ترينكاو القادم من سبورتينغ لشبونة، وبلغت قيمة الشراء 39.35 مليون يورو.

أما إدوارد سبيرتسيان القادم من كراسنودار (روسيا)، فبلغت قيمة الشراء 21.9 مليون يورو، وأبوبكر سيدي كينتي القادم من ترومسو النرويجي، بقيمة شراء 6.5 مليون يورو.

كما ضم الأهلي مشعل المطيري من نادي أبها بصفقة انتقال حر (مجانا)، وسعد بالعبيد العائد من الإعارة من الشباب، وعبد الإله الخيبري العائد من الإعارة من الرياض، وأيمن فلاته العائد من الإعارة من نيوم، وفراس الغامدي العائد من الإعارة من أبها.