انضم نادي الأهلي السعودي، لقائمة الأندية الـ50 عالمياً الأكثر صرفاً خلال فترة الانتقالات الجارية، عقب انضمام 7 لاعبين جدد، بلغ قيمة صفقتين منها 28.4 مليون يورو (122 مليون ريال)، وذلك وفق آخر تحديثات منصة "ترانسفير ماركت" الألمانية المختصة بانتقالات اللاعبين وقيمتهم السوقية.

توتنهام هوتسبير يتصدر

ويتصدر نادي توتنهام هوتسبير قائمة أندية العالم في الصرف حتى الآن بـ267 مليون يورو، فيما ضمت قائمة الـ10 الأوائل أيضاً أندية: مانشستر سيتي (175.20 مليون يورو)، تشيلسي (119.40 مليون يورو)، ميلان (105.35 مليون يورو)، ليفربول (103.60 مليون يورو)، بايرن ميونخ (102.50 مليون يورو)، نيوكاسل يونايتد (95.00 مليون يورو)، سبورتينج لشبونة (80.03 مليون يورو)، برشلونة ( 80 مليون يورو)، وريال مدريد (75 مليون يورو).

الأهلي يحتل المركز 33

وضم الأهلي الذي احتل المركز 33 في القائمة العالمية، الوسط الهجومي إدوارد سبيرتسيان قادما من كراسنودار الروسي بقيمة 21.90 مليون يورو، والمدافع أبوبكر سيدي كينتي قادما من ترومسو النرويجي بقيمة 6.50 مليون يورو إضافة للجناح مشعل المطيري قادما من نادي أبها بصفقة مجانية (انتقال حر).

كما ضمت قائمة الأهلي الجديدة لاعبين عائدين من الإعارة، وهم: سعد بالعبيد العائد من نادي الشباب، عبد الإله الخيبري العائد من الرياض، أيمن فلاته العائد من نادي نيوم، وفراس الغامدي العائد من نادي أبها.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبين الـ7 القادمين 33.75 مليون يورو، ومعدل أعمارهم 25 عاماً.

تعاقدات الأندية السعودية

وضمت تعاقدات الأندية السعودية أيضا حتى نهاية يوم 11 يوليو الجاري، كلا من: نادي الاتحاد وأنفق 16.00 مليون يورو لإبرام 13 تعاقداً جديداً، نادي الهلال أنفق 2.30 مليون يورو لإبرام 7 تعاقدات جديدة، نادي الخلود: أنفق 2 مليون يورو لإبرام تعاقدين (2) جديدين، نادي التعاون: أنفق مليون يورو لإبرام 10 تعاقدات جديدة، ونادي القادسية أنفق 935 ألف يورو لإبرام 12 تعاقداً جديداً.

كما أبرمت 8 أندية صفقات ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل مالية لها، وهي: نادي الزلفي وأبرم 9 تعاقدات جديدة، ونادي الخليج أبرم 9 تعاقدات، نادي الرياض وأبرم 8 تعاقدات، نادي العلا وأبرم 8 تعاقدات، ونادي الفيصلي وأبرم 5 تعاقدات، نادي الدرعية وأبرم 4 تعاقدات، نادي الفيحاء وأبرم 3 تعاقدات، نادي الحزم وأبرم 3 تعاقدات، نادي الصقر وأبرم تعاقدين، ونادي الأخدود وأبرم تعاقدين.

الانتقالات الصيفية في السعودية

وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية الرسمية في السعودية لهذا العام يوم 22 يوليو المقبل، حيث تختلف مواعيد إغلاق فترة التسجيل بحسب درجات المسابقات الكروية وفقاً للمواعيد المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث الفترة 6 سبتمبر المقبل لدوري روشن للمحترفين، 20 سبتمبر لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، 6 أكتوبر لدوري الدرجة الثانية، و12 أكتوبر لدوري الدرجة الثالثة.