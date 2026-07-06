من المنتظر أن تصدر شبكة "ترانسفير ماركت" الألمانية، المختصة بقيم اللاعبين السوقية وانتقالاتهم، يوم الأربعاء تحديثها الرسمي الشامل لجميع القيم السوقية للاعبي المنتخبات المشاركين في نهائيات كأس العالم 2026، وفقا لما أعلنته بعد الفوز التاريخي للمنتخب النرويجي على نظيره البرازيلي.

المنتخب النرويجي فجر كبرى مفاجآت كأس العالم بإقصائه المنتخب البرازيلي من الدور ثمن النهائي، في مباراة تاريخية يدين فيها النرويجيون للهداف إيرلينج هالاند.

قاد هالاند النرويج إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في التاريخ بثنائية قاتلة في الدقيقتين 79 و90، وأجهض آمال "السيليساو"، الذي لم يسعفه هدف نيمار المتأخر من ركلة جزاء.

تضرب النرويج موعداً نارياً في ربع النهائي السبت المقبل، أمام المنتخب الإنجليزي، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً لـ"الفتى الطائر"، كون هالاند مولوداً في إنجلترا ويعرف مدافعي "الأسود الثلاثة" عن ظهر قلب من خلال معاركه الأسبوعية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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المباراة لن تكون صراعاً على بطاقة المربع الذهبي فحسب، بل ستشهد تصفية حسابات مباشرة على جائزة "الحذاء الذهبي" لهدافي المونديال.

يتقاسم هالاند حالياً صدارة الهدافين بـ7 أهداف، بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

يليه مباشرة النجم الإنجليزي هاري كين برصيد 6 أهداف، ما يجعل الموقعة صراعاً ثنائياً خالصاً بين عملاقي البريميرليج.

صورة من "الفرنسية" __AFP_B9BZ2Y4-1783325600

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هل يصل هالاند إلى الـ 300 مليون؟

لم يتوقف أصداء تألق هالاند داخل المستطيل الأخضر، بل امتد ليتصدر منصات التحليل المالي الرياضي، حيث دخلت الجماهير عبر منتدى شبكة "ترانسفير ماركت" في نقاشات حادة للمطالبة بإنهاء الشراكة الثلاثية على عرش اللاعبين الأعلى قيمة في العالم.

يتساوى هالاند حالياً مع الإسباني الشاب لامين يامال بقيمة 200 مليون يورو، متفوقين بفارق 20 مليون يورو على الفرنسي كيليان مبابي.

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المنصة الألمانية قالت: "ترى شريحة واسعة أنه في ظل التضخم الحالي في سوق الانتقالات، الذي جعل لاعباً مثل السويدي ألكسندر إيزاك يُقيم بـ145 مليون يورو، فإن نجاح هالاند في حمل منتخب متوسط كالنرويج على كتفيه وإقصاء قوى عظمى كالبرازيل، يوجب رفع قيمته السوقية إلى حاجز الـ300 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم".