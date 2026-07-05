تنافس 3 شركات عاملية على أحذية لاعبي كأس العالم، في سباق يهيمن فيه ثنائي “نايكي” و”أديداس” على أغلب اختيارات اللاعبين، مقابل تواجد محدود لشركة “بوما”، وفقا لتحليل تشكيلات المنتخبات الأساسية في المباريات الافتتاحية للبطولة بحسب “رويترز”

ارتدى 232 لاعبًا من أصل 528 لاعبًا أساسيًا أحذية “نايكي”، مقابل 218 لاعبًا اختاروا “أديداس”، فيما جاءت “بوما” ثالثة بـ44 لاعبًا، وتوزعت البقية على علامات تجارية أخرى. ويعكس هذا التوزيع احتكارًا شبه ثنائي للسوق بين العملاقين الأمريكي والألماني.

وبالنظر إلى تفاصيل الاستخدام داخل التشكيلات الأساسية، يتضح أن المنافسة لا تقتصر على العلامات التجارية فقط، بل تمتد إلى طرازات بعينها داخل كل شركة، حيث استحوذت موديلات محددة على الحصة الأكبر من اللاعبين.

وتصدر حذاء Nike Mercurial القائمة كالأكثر استخدامًا بين اللاعبين بـ144 حالة، متقدمًا على Adidas F50 الذي ارتداه 109 لاعبين، ثم Adidas Predator بـ82 لاعبًا. كما ظهرت موديلات Nike Phantom وTiempo ضمن الخيارات الشائعة، إلى جانب حذاء Puma Future الذي ارتداه 36 لاعبًا أساسيًا، ما يعكس تركّز السوق داخل خطوط إنتاج محددة من كل شركة.