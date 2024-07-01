تطبيق إلكتروني و"بوما" يكبدان "أديداس" خسائر مالية تقدر بـ 500 مليون يورو

تكبدت شركة أديداس خسائر تقدر بـ 500 مليون يورو جراء عزوف الجماهير الألمانية عن شراء قمصان المنتخب الألماني لكرة القدم خلال بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وأعدت أديداس العدة لبيع أكثر من 5 ملايين قميص من الإصدار الجديد لقمصان المنتخب الألماني الذي كشف عنه النقاب أبريل الماضي، حيث حددت سعر القميص الواحد بقيمة 100 يورو، وتوقعت أن يكون هناك إقبال كبير جدا من الجماهير الألمانية رغبة منها في اقتناء القميص الجديد ودعم المنتخب خلال البطولة.

وعند انطلاق البطولة وبعد أن أمنت أديداس المتاجر بعدد كبير من قمصان المنتخب الألماني، تفاجأت بإعلان من أحد التطبيقات الإلكترونية يتمثل في إهداء كل مشجع ألماني قميصا مجانيا من صناعة شركة بوما الألمانية مقابل تحميل التطبيق.

وأكدت الشركة أن بمجرد قيام المشجع بتحميل التطبيق ووضع معلوماته كاملة، إضافة إلى مقر سكنه سيصله القميص الجديد مجانا.

وبالفعل شهد التطبيق تفاعلا كبيرا جدا من الجماهير الألمانية حيث سجل أكثر من 5 ملايين مشجع بياناتهم في التطبيق في الأيام الأولى من البطولة، وبات القميص المجاني أكثر ظهورا ووجودا في مدرجات الملاعب وساحات الجماهير خلال مباريات المنتخب الألماني من القميص الأصلي لشركة أديداس الراعي الرسمي للمنتخب الألماني.

وفسر مراقبون قيام التطبيق الإلكتروني وبوما بهذه الخطوة، إلى رغبة التطبيق في توفير قاعدة بيانات وعملاء جدد بينما ترغب بوما في وجود علامتها التجارية خلال المحفل الكروي الأهم عالميا بعد كأس العالم.

وتعد هذه الأزمة الثالثة لشركة أديداس مع المنتخب الألماني، بعد أن شهد طرح قميص المنتخب الجديد بالرقم 44 ضجة كبيرة لا سيما أن أصبح قريبا جدا من شعار قوات الأمن الخاصة التابعة للحزب النازي، ما دعا الشركة للاعتذار والتوضيح وسحب القميص من الأسواق والمتاجر الإلكترونية.

فيما كانت الأزمة الأولى تتمثل في الدخول القوي لشركة نايك لتصبح الراعي الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم حيث قدمت مبلغ 110 ملايين دولار سنويا يمثل ضعف المبلغ الذي تدفعه شركة أديداس سنويا مقابل رعايتها لاتحاد القدم الألماني.

يشار إلى أن رعاية أديداس لاتحاد القدم الألماني لم تنقطع منذ 70 عاما.