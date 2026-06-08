ملايين الدولارات خلف الميكروفون.. كم يتقاضى معلقو ومحللو كأس العالم 2026؟

لم تعد بطولة كأس العالم مجرد منافسة رياضية بين المنتخبات، بل تحولت إلى صناعة إعلامية ضخمة تدر مليارات الدولارات على شبكات البث العالمية، وتفتح الباب أمام عقود بملايين الدولارات للمعلقين والمحللين الرياضيين الذين يشكلون الواجهة الرئيسية لتغطية الحدث الكروي الأكبر في العالم.

ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتجه الأنظار ليس فقط إلى النجوم داخل المستطيل الأخضر، بل أيضاً إلى الأسماء اللامعة خلف الميكروفونات وفي استوديوهات التحليل، حيث تختلف الأجور بصورة كبيرة بحسب شبكة البث وشهرة المعلق وطبيعة العقد المبرم معه.

يعكس الحجم الاقتصادي الضخم للبطولة آلية تمويل أجور المعلقين والمحللين، إذ تعتمد هذه الرواتب بشكل مباشر على قيمة حقوق البث التي تدفعها الشبكات الناقلة.

ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، دفعت شبكة "فوكس سبورتس" نحو 485 مليون دولار مقابل حقوق بث البطولة في الولايات المتحدة، فيما أنفقت شبكة "تيليموندو" قرابة 465 مليون دولار للحصول على حقوق البث باللغة الإسبانية. أما في المملكة المتحدة، فتتجاوز قيمة الحقوق المشتركة بين "بي بي سي" و"آي تي في" 350 مليون دولار.

وتوفر هذه الاستثمارات الضخمة ميزانيات كبيرة لاستقطاب أبرز الأصوات والأسماء التحليلية القادرة على جذب المشاهدين وتعزيز العوائد الإعلانية.

لا أجر موحداً للمعلقين

رغم انتشار أرقام متداولة حول حصول بعض المعلقين على ما يصل إلى 500 ألف دولار خلال البطولة، فإن أجور المعلقين في كأس العالم لا تخضع لسقف موحد أو معدل ثابت.

وتشير تقديرات الصناعة إلى أن المعلقين الرئيسيين في القنوات الكبرى يحصلون عادة على رواتب سنوية تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف دولار، بينما قد تتجاوز عقود كبار المحللين الرياضيين في بعض الشبكات الأمريكية والبريطانية حاجز 1.3 مليون دولار سنوياً.

أما المعلقون المستقلون أو الأقل شهرة، فيتقاضون غالباً أجوراً يومية أو مقابل كل مباراة، تتراوح بين 500 و2500 دولار للمباراة الواحدة بحسب أهمية اللقاء والقناة الناقلة.

بيتر دروري وأبرز الأسماء في دائرة الملايين

يعد المعلق الإنجليزي الشهير بيتر دروري من أبرز الأسماء في عالم التعليق الرياضي، وتشير تقديرات متخصصة إلى أن دخله السنوي يقع ضمن الشريحة العليا للمعلقين الرياضيين، بما يتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف دولار سنوياً.

كما تستعين الشبكات العالمية خلال كأس العالم بأسماء ذات ثقل جماهيري من اللاعبين والمدربين السابقين، وهو ما يرفع من قيمة العقود الممنوحة للمحللين والخبراء الفنيين.

نجوم التحليل في بريطانيا.. رواتب تتجاوز المليون جنيه إسترليني

تكشف بيانات الرواتب المعلنة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن حجم الإنفاق على الكفاءات الإعلامية الرياضية، حيث يتصدر غاري لينيكر قائمة الأعلى أجراً بأكثر من 1.35 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

كما يتقاضى آلان شيرر ما بين 440 ألفاً و550 ألف جنيه إسترليني سنوياً، بينما يحصل واين روني على نحو 400 ألف جنيه إسترليني مقابل أدواره التحليلية.

وفي المقابل، يتقاضى كل من غاري نيفيل وجيمي كاراغر أكثر من مليون جنيه إسترليني سنوياً عبر عقودهم مع الشبكات التجارية المختلفة.

فوكس سبورتس تستقطب نجوم اللعبة

في الولايات المتحدة، اعتمدت "فوكس سبورتس" على مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم السابقين للمشاركة في تغطية البطولة، بينهم تياجو ألكانتارا، وكلينت ديمبسي، وأليكسي لالاس، وكارلي لويد، وجون أوبي ميكيل.

وتشير تقديرات السوق إلى أن هؤلاء النجوم يحصلون على مكافآت تتراوح بين 150 ألفاً و350 ألف دولار مقابل المشاركة في تغطية البطولة الممتدة لشهر كامل، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة والمزايا اللوجستية الأخرى.

صناعة إعلامية تتجاوز المستطيل الأخضر

لا تقتصر عقود المعلقين والمحللين على فترة كأس العالم فقط، إذ تعتمد الشبكات الكبرى على اتفاقيات سنوية وحصرية تمتد لتغطية الدوريات المحلية والقارية والبطولات الدولية المختلفة.

ومع اتساع سوق البث الرياضي واشتداد المنافسة بين المنصات والقنوات العالمية، أصبحت الأصوات التحليلية والتعليقية المميزة أصولاً إعلامية ثمينة، توازي في قيمتها التجارية نجوم اللعبة داخل الملعب، في بطولة يتوقع أن تحقق أرقاماً قياسية على صعيد المشاهدة والعوائد الاقتصادية.