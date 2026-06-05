توزيع 355 مليون دولار على أندية يشارك لاعبوها في كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توزيع 355 مليون دولار على الأندية التي يشارك لاعبوها في نهائيات كأس العالم 2026 بزيادة قدرها 70% مقارنة بنسخة 2022.

وسيقدم "فيفا" مبلغ 250 مليون دولار على الأندية التي يشارك لاعبوها في النهائيات، حيث تحسب المدفوعات على أساس عدد اللاعبين وعدد المباريات، مع مراعاة إدراج كل لاعب في قائمة المنتخب ذي الصلة ومدة مشاركته في البطولة حسب البرنامج المطروح.

ويتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للعائد نحو 5 آلاف دولار لكل لاعب عن كل يوم، على أن يتم تأكيد الأرقام النهائية بعد انتهاء البطولة.

ومن خلال نحو 1000 مباراة بين التصفيات والبطولة النهائية، سيعيد هذا البرنامج 355 مليون دولار إلى كرة قدم الأندية، بزيادة تبلغ 70% مقارنة بالنسخة الماضية.

5 ملايين دولار احتياطي خصم التكاليف الإدارة

كما خصص "فيفا" ما مجموعه 100 مليون دولار للأندية التي سرحت لاعبيها للمشاركة في التصفيات على أن يحدد نصيب كل ناد وفقا لعدد لاعبيه وعدد المباريات التي شاركوا فيها، حيث مع إقامة 905 مباريات في التصفيات، من المتوقع أن تبلغ الاستفادة نحو 2360 دولارا لكل لاعب عن كل مباراة.

أما المبلغ المتبقي البالغ 5 ملايين دولار، والمحتفظ به كاحتياطي، فسيخصص، بعد خصم التكاليف الإدارية المرتبطة بتنفيذ البرنامج، لما يعود بالنفع على كرة قدم الأندية في شتى أنحاء العالم، وذلك بناءا على اتفاق بين الفيفا ورابطة أندية كرة القدم الأوروبية.

تسهم آلاف الأندية في العالم يومياً في تطوير اللاعبين

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "تسهم آلاف الأندية في العالم يومياً في تطوير لاعبين يحلمون بتمثيل بلدانهم في كأس العالم، ومن خلال برنامج توزيع الأرباح على الأندية الخاص بكأس العالم سيكون عدد الأندية المستفيدة من المنافع المالية التي تولدها بطولة كأس العالم أكبر من أي وقت مضى، وذلك تقديراً لإسهاماتهم القيمة في نجاح كرة القدم الدولية.



