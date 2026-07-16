في دهشة الجماهير التي ملأت ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأمريكية بالأمس، وقد حضر هذه المواجهة التاريخية والمثيرة عدد رسمي بلغ 68,239 مشجعا، قلب منتخب التانجو الأرجنتيني على فرقة الأسود الثلاثة إنجلترا نتيجة المباراة خلال 10 دقائق عقب أن تقدمت إنجلترا بهدف، وأحرزوا هدفين صعدوا بها على المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

بحسب الإحصائيات، فإن الأرجنتين لم تخسر مباراة في الدور النصف النهائي خلال الفترة الأخيرة من بطولات كؤوس العالم.

في عالم الاقتصاد، يصعب المقارنة بين الأرجنتين وإنجلترا. فهناك، في الجانب البريطاني تجاه العملات، يقف الجنيه الإسترليني تاريخيا كإحدى أعرق وأقوى العملات العالمية، مدعوماً باقتصاد يتجاوز حجمه 3 تريليونات دولار، ومؤسسات مالية عريقة، ومركز مالي عالمي يتمثل في مدينة لندن.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي المطل على القارة الأمريكية الجنوبية تقف الأرجنتين مثقلة بأزمات اقتصادية مزمنة، وعملة محلية فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها خلال سنوات قليلة، وتضخم تجاوز في بعض الفترات مستويات قياسية، وديون خارجية جعلت بوينس آيرس أكبر مدين لصندوق النقد الدولي.

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فوز رغم الوضع الأرجنتيني الصعب

إجمالي ديون الأرجنتين المستحقة للصندوق نحو 42.5 مليار دولار، وتعمل حاليا بموجب برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغة قيمته 20 مليار دولار الذي أُقر في 2025.

كما أن معدل التضخم السنوي يبلغ 33.5%، وهو ما يعكس تباطؤا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية. لكن كرة القدم، كعادتها، تعشق السخرية من الأرقام وتعترف بلغة الأهداف والانتصارات والنتائج المشرفة.

في الدور نصف نهائي كأس العالم 2026 ليلة أمس، لم ينتصر الجنيه الإسترليني على البيزو الأرجنتيني، بل حدث العكس تماما، انتصر منتخب الأرجنتين على إنجلترا، وكأن المباراة كانت مواجهة رمزية بين اقتصادين غير متكافئين، اقتصاد قوي يملك المال والنفوذ، وآخر يواجه الأزمات ويصارع من أجل الاستقرار.

قدمت الأرجنتين درساً جديدا في العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والرياضة: الثروة لا تصنع دائماً التفوق الرياضي.

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صورة من "الفرنسية" __AFP_C2B77U9-1784194992

الاقتصاد لا يسجل الأهداف

من الناحية النظرية، كان يفترض أن تكون إنجلترا صاحبة الأفضلية المطلقة. فالدوري الإنجليزي الممتاز هو الأغنى في العالم، وتبلغ عائداته مليارات الدولارات سنوياً، وتملك الأندية الإنجليزية أفضل البنى التحتية وأعلى مستويات الاستثمار في كرة القدم.

لكن كرة القدم لا تعمل وفق منطق الأسواق المالية فالمنتخبات الوطنية ليست شركات مساهمة، ولا تقاس قيمتها برأس المال أو الاحتياطيات النقدية أو التصنيف الائتماني. إنها تقاس بقدرتها على تحويل الهوية الوطنية إلى طاقة تنافسية، وتحويل المعاناة إلى حافز، وتحويل كرة القدم إلى قضية تتجاوز حدود الرياضة.

الأرجنتين .. اقتصاد مأزوم وقوة كروية مستدامة

ربما يكون سر الأرجنتين في أنها تعلمت العيش وسط الأزمات. فمنذ عقود تتأرجح البلاد بين الانكماش والتضخم والديون وإعادة هيكلة الاقتصاد. لكن وسط هذا الاضطراب، بقيت كرة القدم المؤسسة الوطنية الأكثر استقراراً.

فالأرجنتيني قد يفقد جزءاً من مدخراته بسبب انهيار العملة، لكنه لا يفقد إيمانه بأن بلاده قادرة على إنتاج مارادونا جديد أو ميسي آخر.

في الأرجنتين، أصبحت كرة القدم نوعاً من “رأس المال الاجتماعي” الذي يعوض، ولو معنوياً، عن خسائر الاقتصاد. إنها مصدر للهوية والفخر الوطني، وربما أحد الصادرات الرمزية القليلة التي لم تتراجع قيمتها.

صورة من "الفرنسية" __AFP_C2B88VV-1784194987

لماذا لا تشتري الأموال البطولات ؟

إنجلترا تملك المال، لكن المال وحده لا يصنع تاريخاً كروياً. فالتاريخ الرياضي يعلمنا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية: الثقافة الكروية، والإرث التاريخي، والقدرة على تحمل الضغوط، والإيمان الجماعي بالفوز.

ولعل المفارقة أن الدول التي تمر بأزمات اقتصادية كثيراً ما تجد في الرياضة وسيلة لإعادة إنتاج الأمل الوطني. حدث ذلك في الأرجنتين مراراً، وحدث في دول أخرى استخدمت الرياضة كوسيلة لمقاومة الإحباط الاقتصادي والاجتماعي. وهنا نطبق المثل القائل "كرة القدم هي الغراء".

البيزو يهزم الإسترليني

قد لا ترتفع قيمة البيزو غداً أمام الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف، وقد لا تتراجع ديون الأرجنتين أو تختفي أزماتها الاقتصادية بعد هذا الانتصار، لكن شيئاً آخر حدث في تلك الليلة.

لقد انتصر نموذج يقول إن قوة الأمم لا تُقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو استقرار عملتها، وإنما أيضاً بقدرتها على إنتاج المعنى، وصناعة الفرح، وبناء هوية وطنية قادرة على تحويل لعبة من 90 دقيقة إلى قصة كبرى عن الكبرياء والصمود.

وفي نصف نهائي مونديال 2026، كتب الأرجنتينيون فصلا جديدا من هذه القصة: في سوق العملات انتصر الإسترليني على البيزو، لكن في سوق الأحلام والانتصارات انتصر البيزو على الإسترليني.