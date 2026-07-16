تحول الحصول على مقعد في ملعب "نيويورك - نيو جيرسي" إلى رفاهية مطلقة لا تتاح إلا للأثرياء وفق تقرير "Rio Negro" الأرجنتينية، بعد أن سجلت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، أرقاما فلكية وغير مسبوقة في تاريخ اللعبة، حيث كشفت بعض المواقع والخدمات الممتازة تجاوز التذاكر حاجز 20 ألف دولار.

ذكر أن تأهل الأرجنتين بقيادة مدربه سكالوني وأسطورته ميسي، إلى النهائي بعد فوزها المثير على إنجلترا في نصف النهائي، تسبب بانفجار مستويات الطلب، ولم يتأخر موقع "فيفا" بإظهار مؤشرات الانهيار والبطء، حيث واجه المشجعون طوابير رقمية طويلة وتأخيرات للوصول إلى نظام الحجز بمجرد انتهاء نصف النهائي".

وفقا للبيانات المتاحة، تنقسم الأسعار الحالية للتذاكر العادية وباقات الضيافة لعدة أقسام، حيث تجاوزت أرخص التذاكر في السوق حاجز 10 آلاف دولار، وتباع التذكرة من الفئة الأولى بـ 14 ألفا للشخص الواحد، التذكرة من الفئة الثانية بـ 9 آلاف، باقة الضيافة تتراوح قيمتها بين 17 و 19 ألفا بحسب التوفر والموقع، وباقة الضيافة الفاخرة تُعرض رسميا بسعر 29 دولارا للشخص، وتشمل خدمات ترفيهية حصرية ومأكولات فاخرة.

التقرير أوضح أن "فيفا" اعتمد آلية تدريجية لطرح التذاكر لضمان توزيعها، حيث تم بيع 20% من سعة الملعب الإجمالية مع انطلاق المونديال، وعقب تأهل إسبانيا إلى النهائي، تم تحرير 20% أخرى، ومع تأكيد طرفي النهائي (الأرجنتين وإسبانيا)، أطلقت 60% المتبقية من سعة المدرجات.

تقام المباراة النهائية الأحد المقبل، على أرضية ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، وتحمل المواجهة المرتقبة أبعادا تاريخية وثأرية مثيرة بين القوتين الكرويتين، حيث جمع الطرفان لقاء وحيد فقط في تاريخ كأس العالم، وتحديدا في مونديال 1966، حينها فازت إسبانيا (2-1) في دور المجموعات.

يعد هذا اللقاء بمثابة التعويض المنتظر لمباراة "الفايناليسيما" التي لم تكتب لها إمكانية الإقامة، والتي كان يفترض أن تجمع الأرجنتين (بطلة كوبا 2024) وإسبانيا (بطلة يورو 2024)، وتأهل المنتخبان بجدارة واستحقاق بعد أن أطاحت الأرجنتين بإنجلترا، في حين حجزت إسبانيا مقعدها بعد إقصاء فرنسا في نصف النهائي الآخر.