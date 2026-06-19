أطلقت شركات الأدوات الرياضية العالمية حرباً تسويقية صامتة في نهائيات كأس العالم 2026، عبر فرض "حذاء وردي موحد" يرتديه أغلب اللاعبين، مستهدفة السيطرة على "اقتصاد الانتباه البصري الرقمي" عبر الشاشات العمودية للهواتف الذكية.

جاء هذا التحرك بناءً على تقارير وكالة التنبؤ بالاتجاهات العالمية (WGSN) الصادرة 2024، حيث تزامنت دورة الإنتاج، التي تستغرق 18 إلى 24 شهراً، لتصل الشركات إلى اللون نفسه مع انطلاق البطولة.

يمنح اللون الوردي الزاهي أعلى نسبة تباين بصري، لكونه يقع في الجانب المقابل تماما للون العشب الأخضر على عجلة الألوان، ما يضمن ثبات المنتج في أذهان المشاهدين أثناء مقاطع الفيديو السريعة والإعادات.

الحذاء الوردي

تسعى الشركات عبر إستراتيجية "إعلان الثقة المفرطة" والاحتكار التعاقدي لربط المنتج بالشجاعة والعظمة الرياضية، مع كسر هذا التوحيد بحزم استثنائية لأساطير مثل ميسي ورونالدو لإشعال رغبة الشراء والمحاكاة لدى الجماهير.

تعتمد النسخ المونديالية الفاخرة من نايكي على ثورة هندسية بدمج نسيج "Gripknit" و"Atomknit" لتقليل الوزن ومقاومة الماء، بجانب كبسولة "Air Zoom" ثلاثية الأبعاد ومسامير توجيهية للدوران الحاد.

تتوج هذه المنظومة بهندسة سعرية تستهدف سوق التجزئة فور انتهاء المونديال.

فقد طُرحت فئة النخبة الاحترافية بسعر يتراوح بين 230-280 دولارا للفئات العليا، مقابل ضخ الفئات التجارية الشعبية المخصصة للهواة بأسعار تبدأ من 70 إلى 140 دولارا.

حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم في نسخ كأس العالم السابقة 2217283

تحتفظ الفئات التجارية بالمظهر الوردي الخارجي، لكن بمواد تقليدية كالبلاستيك، محققةً للشركات الهامش الربحي الأضخم والأكبر عالمياً.