رونالدو يتصدر أثرياء مونديال 2026 بصافي ثروة يتجاوز مليار إسترليني

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتجه أنظار الجماهير إلى النجوم القادرين على صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر، لكن خلف المنافسة الرياضية تبرز قصة أخرى لا تقل إثارة تتعلق بحجم الثروات التي راكمها أبرز لاعبي اللعبة على مدار مسيرتهم الاحترافية، GiveMeSport.

فبحسب تصنيف نشرته صحيفة The Sun البريطانية، استناداً إلى تقديرات صافي الثروة الشخصية للاعبين، تضم البطولة مجموعة من أغنى الرياضيين في العالم، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذان نجحا في تحويل نجاحاتهما الرياضية إلى إمبراطوريات مالية تمتد من عقود الرعاية والاستثمارات إلى المشاريع التجارية والعقارية.

رونالدو .. الملياردير الوحيد

يتصدر قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أغنى اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026، بصافي ثروة يُقدّر بنحو مليار جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الوحيد في البطولة الذي يتجاوز هذا الحاجز المالي.

وبنى رونالدو هذه الثروة عبر مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين، تنقل خلالها بين مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي، إلى جانب شبكة واسعة من الاستثمارات التجارية والعقود الإعلانية العالمية.

ورغم الأرقام القياسية التي حققها على مستوى الأندية والمنتخبات، يبقى كأس العالم اللقب الأبرز الذي يسعى إلى إضافته لسجله في مشاركته الأخيرة على الأرجح.

ميسي يواصل مطاردة القمة

في المركز الثاني يأتي ليونيل ميسي بصافي ثروة يقدر بنحو 742 مليون جنيه إسترليني، مستفيداً من مسيرة تاريخية مع برشلونة وباريس سان جيرمان، إضافة إلى حضوره التجاري العالمي المتواصل حتى بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

ويظل النجم الأرجنتيني أحد أكثر الرياضيين تأثيراً على المستوى التسويقي، خاصة بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2022، وهو الإنجاز الذي عزز مكانته داخل وخارج الملاعب.

مبابي .. ثروات الجيل الجديد

يحتل البرازيلي نيمار المركز الثالث بثروة تبلغ 334 مليون جنيه إسترليني، مستفيداً من سنوات طويلة قضاها بين برشلونة وباريس سان جيرمان، فضلاً عن عقود الرعاية التي جعلته من أكثر الرياضيين جذباً للعلامات التجارية.

أما الفرنسي كيليان مبابي، فيأتي رابعاً بثروة تقدر بنحو 186 مليون جنيه إسترليني، ليؤكد مكانته كأبرز نجوم الجيل الجديد وأكثرهم قدرة على تحويل النجاح الرياضي إلى عوائد مالية متنامية.

صلاح وكين بين الأكثر ثراءً

يحضر المصري محمد صلاح ضمن قائمة الأغنى عالمياً بثروة تقدر بـ104 ملايين جنيه إسترليني، بعدما تحول إلى أحد أبرز الأسماء التجارية في كرة القدم العالمية بفضل نجاحاته مع ليفربول ومنتخب مصر.

كما يحتل قائد منتخب إنجلترا هاري كين المركز الخامس بثروة تبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني، مدعوماً بمكانته كأحد أكثر المهاجمين استقراراً وتأثيراً خلال العقد الأخير.

قوة اقتصادية خارج القارتين

تعكس القائمة أيضاً تنامي القوة الاقتصادية للاعبين خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، إذ يمتلك الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ثروة تقدر بـ74 مليون جنيه إسترليني، فيما تصل ثروة الجزائري رياض محرز إلى 63 مليون جنيه إسترليني.

كما تضم القائمة الكولومبي خاميس رودريغيز بثروة تبلغ 59 مليون جنيه إسترليني، والنرويجي إيرلينغ هالاند بالقيمة ذاتها، رغم أن الأخير لا يزال في بداية مسيرته مقارنة بمعظم الأسماء الواردة في التصنيف.

ماذا يقيس صافي الثروة؟

يعتمد التصنيف على تقديرات صافي الثروة الشخصية للاعبين، والتي تشمل الرواتب المتراكمة خلال مسيرتهم الاحترافية، وعوائد عقود الرعاية والإعلانات، والاستثمارات والأصول التجارية والعقارية، بعد خصم الالتزامات المالية. لذلك يختلف هذا المؤشر عن الراتب السنوي أو القيمة السوقية للاعب، ويعكس بصورة أكبر حجم الثروة التي نجح اللاعب في بنائها خارج المستطيل الأخضر.

وبينما سيتحدد بطل كأس العالم داخل الملعب خلال الأسابيع المقبلة، فإن قائمة الأثرياء تؤكد أن بعض النجوم حسموا بالفعل سباقاً آخر خارج الملعب، يتمثل في بناء ثروات تضعهم بين أكثر الرياضيين نفوذاً وثراءً على مستوى العالم.