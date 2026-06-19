بلدية نيويورك تبث مباريات كأس العالم في أنحاء المدينة

يخطط زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك، لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم عبر مئات الأكشاك المنتشرة في الأحياء الخمسة، إذ يقول رئيس المدينة، ​الذي خاض حملته الانتخابية على أساس تعزيز القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، إنه يريد جعل الرياضة متاحة أكثر أمام الجماهير العادية.

وستبث مجموعة مختارة من المباريات على شاشات (لينك نيويورك) الرقمية مقاس 55 بوصة، والمنتشرة في زاويا الشوارع في جميع أنحاء المدينة، التي عادة ما تعرض إعلانات تجارية أو إعلانات خدمة عامة.

وتفاوض ممداني في وقت سابق مع رابطة دوري ‌كرة السلة ‌الأمريكي للمحترفين لعرض مباراتين من سلسلة النهائي ​هذا ‌الشهر ⁠على ​الشاشات، في خطوة ⁠تهدف إلى تمكين سكان نيويورك الذين لا يستطيعون الوصول إلى البث التلفزيوني أو خدمات البث المباشر من مشاهدة فريقهم المفضل نيويورك نيكس، وهو ينهي فترة غيابه عن اللقب التي دامت 53 عاما.

وقال ممداني "مهما كانت البنية التحتية التي لدينا، يجب أن نستخدمها لتسهيل المشاركة في اللعبة".

وأضاف "سنقوم ببث ⁠بعض المباريات لمئات الأكشاك في جميع أنحاء الأحياء ‌الخمسة. وستكون هذه فرصة ‌لسكان نيويورك للانغماس في أجواء كأس العالم، ​تماما كما انغمسنا جميعا في ‌مسيرة نيكس المذهلة".