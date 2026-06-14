تمويل يتجاوز مليار دولار.. أمريكا تكشف خطط تأمين المونديال

وضعت السلطات الأمريكية خطة أمنية صارمة لتأمين جميع مباريات كاس العالم 2026، تماثل معايير مباراة "السوبر بول" الشهيرة، وتتضمن فحص تذاكر المشجعين على 5 مراحل متتالية، تبدأ من وسائل النقل العام وصولاً لبوابات الملاعب.

البيت الأبيض أعلن نقلة تاريخية في منظومة الدفاع الجوي لحماية أكثر من 150 موقعاً ومهرجاناً للجماهير من تهديدات الطائرات المسيّرة، بموجب قانون "الأجواء الأكثر أمناً"، وبتمويل فيدرالي ضخم يبلغ 1.125 مليار دولار.

التمويل يغطي النفقات الأمنية ومكافحة التهديدات السيبرانية والجوية.

أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بالبطولة، كان قد أكد أن الولايات المتحدة استعدت بالتعاون مع كندا والمكسيك لاستقبال ملايين المشجعين وسط إجراءات أمنية ولوجستية غير مسبوقة.

أمريكا سمحت للمسيرات الصغيرة بالتحليق فوق الجماهير أمريكا سمحت للمسيرات الصغيرة بالتحليق فوق الجماهير

تشهد هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، حيث تُقام 104 مباريات على مدار 39 يوماً في 16 مدينة عبر أمريكا الشمالية.

تحظى الولايات المتحدة بالنصيب الأكبرـ باستضافة 78 مباراة في 11 مدينة أمريكية.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مشاهدي المباراة النهائية حاجز الملياري مشاهد عالمياً، في حين كسر الإقبال الجماهيري كل الأرقام القياسية بعد تخطي مبيعات التذاكر حاجز 6 ملايين تذكرة، وهو ما يقارب ضعف الرقم القياسي التاريخي المسجل عام 1994.

في سياق التسهيلات اللوجستية، نجحت الإدارة الأمريكية في تقليص فترات انتظار تأشيرات الدخول (B-1/B-2) للمشجعين الدوليين بشكل قياسي، لا سيما في دول أمريكا الجنوبية، حيث انخفضت الفترات من مئات الأيام إلى أقل من أسبوعين، وفي بعض الحالات إلى يوم واحد فقط.

مركز العمليات المشتركة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك مركز العمليات المشتركة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك

أشارت التقارير إلى إطلاق بطاقة "FIFA Pass" المبتكرة، التي تمنح حاملي التذاكر أولوية قصوى لجدولة مواعيد التأشيرات وتسريع إنجازها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد أن جميع أجهزة الحكومة الفيدرالية تعمل بالتنسيق التام لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة لجميع الزوار.

ترمب اعتبر البطولة فرصة استثنائية لاستعراض عظمتها وتزامنها مع الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.

تتوقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية استقبال 5-7 ملايين مسافر دولي، ما يجعل هذا الحدث أكبر عملية تنسيق رياضي وأمني شهدها التاريخ.