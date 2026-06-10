رئيس "فيفا": مونديال 2026 يستهدف إيرادات تصل إلى 12 مليار دولار

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مرشحة لتحقيق إيرادات تتراوح بين 11 و12 مليار دولار، بعدما بيعت أكثر من 6 ملايين تذكرة قبل انطلاق المنافسات، في ما قد يجعلها النسخة الأعلى عائداً في تاريخ البطولة.

إنفانتينو، أضاف خلال مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي، عشية انطلاق كأس العالم، أن النفقات التشغيلية للبطولة تبلغ نحو 4 مليارات دولار، بينما يعتمد تنظيم الحدث على نحو 5 آلاف موظف و60 ألف متطوع وأكثر من 17 ألف إعلامي.

الطلب يفوق بـ 10 أضعاف

رئيس “فيفا”، أوضح أن الطلب على التذاكر جاء غير مسبوق، مشيراً إلى أن عدد الطلبات تجاوز المعروض بأكثر من عشرة أضعاف في بعض المراحل.

وقال إن الاتحاد الدولي باع أكثر من 6 ملايين تذكرة حتى الآن، فيما يتوقع حضور ما بين 6.5 و7 ملايين مشجع إلى الملاعب خلال مباريات البطولة، إلى جانب ملايين آخرين في مناطق المشجعين وفعاليات المشاهدة حول العالم.

الدفاع عن أسعار التذاكر

دافع إنفانتينو عن سياسة تسعير التذاكر بعد الانتقادات التي واجهها الاتحاد بسبب ارتفاع أسعار بعض المباريات، قائلاً إن متوسط سعر التذكرة يقل عن 500 دولار، وهو مستوى مماثل لأسعار الأحداث الرياضية الكبرى في أمريكا الشمالية.

وبدأت أسعار التذاكر من 140 دولاراً، فيما وصل سعر بعض التذاكر العادية للمباراة النهائية المقررة في نيوجيرسي إلى 8680 دولاراً، قبل أن يطرح “فيفا” عدداً محدوداً من التذاكر بأسعار مخفضة للاتحادات الوطنية.

إنفانتينو، قال: “إذا كنا نرتكب خطأ، فإن الجميع في أمريكا الشمالية يرتكبون الخطأ نفسه”، في إشارة إلى أسعار التذاكر في البطولات الرياضية الكبرى.

"فيفا" يرحب بالتحقيقات

وأكد رئيس الاتحاد الدولي أنه غير قلق من التحقيقات التي يجريها مدعون عامون في ولايات أمريكية بشأن أسعار التذاكر وآليات البيع.

وأضاف أن سوق إعادة بيع التذاكر لا تخضع لسيطرة “فيفا”، موضحاً أن الاتحاد استعان بمستشارين قانونيين قبل طرح ملايين التذاكر للبيع، وأنه “يرحب بأي تحقيق”.

أكبر كأس عالم في التاريخ

تنطلق النسخة الـ23 من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، لتصبح الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمباريات والحضور الجماهيري المتوقع.

إنفانتينو، أشار إلى أن عوائد البطولة ستُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم عبر الاتحادات الوطنية الأعضاء في “فيفا”، مؤكداً أن الطلب الجماهيري على البطولة الحالية جاء عند مستويات قياسية مقارنة بالنسخ السابقة.