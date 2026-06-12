"فيفا" يُعلن شراكات "تاريخية" لبث كأس العالم في 220 دولة

نجح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في التوصل إلى اتفاقيات بث شاملة لبرنامج الشراكات الإعلامية الخاص ببطولة كأس العالم 2026 تغطي أكثر من 220 دولة وإقليما حول العالم، حيث أعلن النجاح الاستثنائي للبرنامج، مؤكداً تحولها إلى منصة البث الأوسع نطاقاً والأكثر ابتكاراً رقمياً وتكنولوجياً في تاريخ البطولة الأبرز عالمياً.

وأكد الـ "فيفا" أن هذا النطاق غير المسبوق يعكسه النمو القياسي في عائدات حقوق البث، والتشكيلة المتنوعة من الشركاء التي تمزج بين قنوات البث التقليدية والمنصات الرقمية الحديثة.

وأوضح ماتياس غرافستروم الأمين العام لـ "فيفا"، أن البطولة سترسي معايير جديدة تماماً في طريقة التفاعل الجماهيري ونطاق التغطية، وأشار إلى أن الشراكات تستقطب نخبة صناعة الإعلام العالمية، ما يضمن تقريب الحدث من كل مشجع ومشجعة وتحقيق مستهدفات الاتحاد بجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق.

وستشهد أسواق الدول الـ 3 المستضيفة تغطية مكثفة وفائقة الجودة عبر شبكات "Fox Sports" و"Telemundo" في أمريكا، و"CTV/TSN/RDS" في كندا، وشبكة "Televisa" في المكسيك، لتقريب الجماهير من الملاعب ومهرجانات المشجعين.

وأبرم "فيفا" اتفاقيات تحت فئة "المنصة المفضلة" مع عملاقي التواصل الاجتماعي "YouTube" و"TikTok" لتقديم محتوى رقمي تفاعلي يمنح الأولوية للهواتف المحمولة، وسيتم إطلاق أول برنامج عالمي لصناع المحتوى للوصول إلى كواليس البطولة.

وقال الاتحاد "تعزيزاً للتطور التقني، سيتم بث مجموعة من المباريات، وفي مقدمتها المباراة النهائية، بتقنية 12K فائقة الدقة بالتعاون بين "Fox Sports" وشركة "Cosm"، وسيتولى مركز البث الدولي (IBC) في مدينة دالاس الأمريكية عمليات التوزيع العالمي، حيث سيُنتج ما يقارب 8 آلاف ساعة من المحتوى المباشر وغير المباشر والمقاطع الرقمية الحصرية لخدمة الشركاء حول العالم".