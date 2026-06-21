بنسبة إشغال 99.5% .. المونديال يحطم الأرقام بـ 2.3 مليون مشجع

سجلت بوابات الاستادات الإلكترونية في ملاعب نهائيات كأس العالم 2026 نسبة إشغال قياسية للمدرجات، بلغت 99.54% خلال المباريات الـ36 الأولى من البطولة، ما يضع هذه النسخة المحدثة بمشاركة 48 منتخباً على أعتاب التحول إلى المونديال الأكثر حضوراً في تاريخ اللعبة.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة قبل جولة أمس الأحد، أن بوابات الاستادات استقبلت ما مجموعه 2,307,947 مشجعاً، بمتوسط حضور رسمي بلغ 64,110 متفرجين في المباراة الواحدة.

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" نجاح الرهان، قائلاً: "الملاعب ممتلئة، المدن ممتلئة، والدول تفيض بالمشجعين الذين يحتفلون بشغف كرة القدم في الساحات والملاعب ومناطق (Fan Zones) حول العالم، إن المونديال بنظامه الجديد يمثل بالفعل نجاحاً هائلاً".

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وشهدت البطولة كتابة رقم قياسي تاريخي جديد لأعلى حضور جماهيري في يوم واحد منذ 32 عاماً؛ حيث تدفق 281,223 مشجعاً إلى المدرجات لمتابعة 4 مباريات جرت في نفس اليوم (فرنسا ضد السنغال، العراق ضد النرويج، الأرجنتين ضد الجزائر، والنمسا ضد الأردن)، وحطم هذا الرقم السجل السابق الصامد منذ 28 يونيو 1994 في المونديال الأمريكي والذي توقف عند 277,070 متفرجاً.

وبات المونديال الحالي على مسافة قريبة جداً من كسر حاجز الـ3.5 مليون مشجع الإجمالي المسجل عام 1994، ومتفوقاً على مونديال قطر 2022 الذي استقطب 3.4 مليون مشجع بنسبة إشغال بلغت 96.3%.