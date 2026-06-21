النرويج تشحن 400 كيلوجرام من السمك والجبن و6 آلاف برتقالة إلى كأس العالم

استورد مسؤولو المنتخب النرويجي أكثر من 400 كيلوجرام من الأسماك والجبن إلى مقر إقامتهم في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لكأس العالم، حتى لا يضطر اللاعبون إلى الاعتماد على الطعام الأمريكي بحسب "ذا صن".

يأمل إيرلينج هالاند ورفاقه في تحقيق سلسلة انتصارات كبيرة في أمريكا الشمالية هذا الصيف، وقد بدأوا حملتهم بداية مثالية بفوزهم على العراق 4/1 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

سيتم تزويد النجوم بالأطباق النرويجية التقليدية، مع تجنب خيارات الوجبات السريعة الأمريكية لمصلحة الأطعمة الإسكندنافية التقليدية.

وقالت قناة News18 النرويجية بأنهم قاموا بشحن أكثر من 300 كيلوجرام من سمك السلمون الأطلسي والسمك الأبيض ليتناولها اللاعبون خلال مشاركتهم في البطولة.

كما استوردت النرويج أكثر من 116 كيلوجراما من جبنة برونست وهي نوع نرويجي تقليدي من الجبن البني المكرمل.

واختتم فريق ستال سولباكن طلباته بـ 6 آلاف برتقالة، حيث سيتعين على المنتخب النرويجي المكون من 26 لاعبا استهلاك 7 برتقالات يوميا بين مباراتهم الأولى ضد العراق والمباراة النهائية في 19 يوليو.

يقود فريق تقديم الطعام النرويجي في أمريكا الشمالية الشيف الخبير آرون إسبيلاند، حيث يعمل الطاهي المخضرم مع المنتخب النرويجي الوطني منذ 35 عاما.

يقال إن هالاند ورفاقه يتناولون 4 وجبات خفيفة يوميا تتكون من أطباق منزلية مألوفة، حيث تم التخطيط لذلك بهدف تقليل خطر اضطرابات المعدة وعسر الهضم التي قد تصاحب التغيير الجذري في النظام الغذائي.

سجل هالاند، نجم مانشستر سيتي البالغ من العمر 25 عاماً، هدفين في أول ظهور له في كأس العالم في طريقه للفوز على العراق.

سيعود المهاجم النجم إلى الملاعب لمواجهة