5 مدن الأعلى ربحا من كأس العالم بـ3 مليارات دولار مبيعات التذاكر

يتوقع أن يشهد كأس العالم لعام 2026 مستويات قياسية غير مسبوقة في إيراداتها، فيما يعزى ذلك إلى عدد من العوامل البارزة، منها زيادة الحضور الجماهيري وتوجيه سلسلة من التغييرات الجذرية على نظام التذاكر.

وبحسب ما نشرته منصة "Sports Value"، شهدت مباراة أقيمت بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا في مدينة سياتل حضور ما يفوق الثمانين ألف متفرج، وهو ما يعكس بوضوح استراتيجية استخدام الملاعب الكبرى التابعة لدوري كرة القدم الأمريكية.

ولا يمكن إغفال التأثير الملحوظ للتوسع الحاصل في السوق الرياضية في منطقة أمريكا الشمالية، حيث يمثل ذلك أحد العوامل الداعمة للزيادة الملحوظة في نسب الحضور.

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وإيرادات البطولة لعام 2026 تتم تسجيلها بشكل لافت من خلال التنظيم المبهر للمباريات، والتي تقام في الملاعب العملاقة ذات السمعة العالمية في البلدان المشاركة مثل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأسهم الاستفادة من المقاعد الفاخرة والأجنحة المخصصة لكبار الشخصيات، إضافة إلى تبني نهج التسعير الديناميكي، في دفع الإيرادات إلى مستويات غير مسبوقة، مبرهنة بذلك على النجاح التجاري للبطولة.

فيما يتعلق بكأس العالم الذي أقيم في قطر عام 2022، فقد حققت المباريات النهائية أرقاماً قياسية من حيث المبيعات، وكان من بينها المباراة النهائية المثيرة بين الأرجنتين وفرنسا، التي تعد واحدة من أكثر المباريات تحقيقًا للإيرادات في تاريخ البطولة.

أما بالنسبة لبطولة 2026، فقد برزت مدن لوس أنجلوس، ونيويورك/نيوجيرسي، ومكسيكو سيتي كمراكز رئيسية تجذب العوائد المرتفعة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية وصول مبيعات تذاكر الفيفا إلى ثلاث مليارات دولار.

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استضافت مدينة لوس أنجلوس المباراة الافتتاحية في ملعب صوفي الشهير، مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات الاقتصادية للبطولة. بينما كانت نيويورك/نيوجيرسي موقعاً للمباراة النهائية التي جرت على ملعب ميتلايف، والتي تم بيع تذاكرها بأسعار مرتفعة.

احتضن ملعب إيه تي آند تي في دالاس تسع مباريات، كونه أكبر الملاعب المشاركة في إطار البطولة. وفي مكسيكو سيتي، أدى الطلب المتزايد إلى تسجيل مستويات قياسية في بيع التذاكر.

علاوة على ذلك، شهدت معدلات المشاهدة التلفزيونية زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد المشاهدين للمباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي حوالي 27.5 مليون مشاهد، ما يشير إلى زيادة واضحة في نسب المتابعة مقارنة بما تم رصده في مونديال قطر 2022.

كما تُظهر الدراسات المتعلقة بالبث الإعلامي زيادة في عدد المشاهدين في دول أخرى منها كندا وألمانيا، حيث يعزز ذلك من اهتمام العالم بمتابعة فعاليات البطولة العالمية.