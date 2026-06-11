الفرنسي ساليبا أغلى مدافع في كأس العالم 2026 بـ 100 مليون يورو

يتصدر الفرنسي يليام ساليبا قائمة أغلى مدافع مشارك مع منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق مباراتها الافتتاحية مساء اليوم الخميس بين المسكيك وجنوب إفريقيا، وفقًا للتقييمات السوقية الرسمية.

باو كوبارسي، مدافع المنتخب الإسباني يحل ثانيا، يليه في الترتيب المغربي أشرف حكيمي والإكوادوري ويليان باتشو والبرتغالي ونونو مينديز، بحسب تقرير نشرته صحيفة "Essential Football"، يستند إلى إحصائيات موقع "Transfermarkt".

تبلغ القيمة السوقية لساليبا 100 مليون يورو، ويُمثّل ركيزة أساسية في خط دفاع فريق أرسنال الإنجليزي، أحد أبرز أبطال أوروبا والعالم. وهو واحد من اثنين فقط في تاريخ كرة القدم وصلا إلى هذا الرقم القياسي.

يعد ساليبا أفضل مدافع في العالم حاليًا، إذ إنه مدافع متكامل يكاد يخلو من نقاط الضعف. فهو قادر على القيام بكل ما يُتوقع من قلب دفاع عصري.

يتميز المدافع الفرنسي بمهاراته الفنية العالية، وذكائه الدفاعي، وقوته البدنية، ما يجعله المدافع المثالي في عصرنا الحالي.

ويرتبط حاليًا بعقد مع أرسنال حتى صيف عام 2030، تتبقى سنوات على انتهاء عقده، وأي نادٍ يرغب في التعاقد معه سيضطر إلى دفع رسوم انتقال باهظة.

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كوبارسي الصغير من أفضل المدافعين الشباب في العالم

في المركز الثاني الإسباني باو كوبارسي، لاعب فريق برشلونة، بقيمة 80 مليون يورو.

لم يكن مفاجئا إن يحجز صاحب الـ 19 عاما مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني، فهو يتمتع بعدة عوامل رئيسية تصب في مصلحته.

رغم صغر سنه، يُعتبر كوبارسي على نطاق واسع أحد أفضل المدافعين الشباب في العالم، ويتمتع بحس دفاعي ممتاز، فضلاً عن مهاراته الفنية وقدرته على التحكم في الكرة.

علاوة على ذلك، فإنه يلعب لأحد أكبر الأندية في العالم، برشلونة، وقد فاز أخيرًا بلقب الدوري الإسباني. لذلك كان من الطبيعي أن يظهر لاعب بمستوى كوبارسي في قائمة كهذه.

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أشرف حكيمي.. قوة ضاربة لمنتخب أسود الأطلس

الثالث في القائمة هو المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو.

يُعتبر حكيمي أغلى لاعب إفريقي، وقوة هجومية ضاربة لمنتخب أسود الأطلس.

يُشابه وضع أشرف حكيمي وضع مينديز إلى حد كبير في الوقت الحالي.

فهو أيضًا لاعب مهم في باريس سان جيرمان، حيث لعب دورًا محوريًا في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال.

وهو أكبر لاعب في قائمتنا بعمر 27 عامًا، وقد يكون هذا هو العامل الوحيد الذي يُعيقه في نظر موقع ترانسفير ماركت.

مع ذلك، لا يزال أمامه بضع سنوات قبل أن يصل إلى ذروة عطائه.

إضافة إلى ذلك، ومثل كوبارسي ومينديز اللذين سبقاه في القائمة، فإن عقده الحالي لا ينتهي إلا بعد ثلاث سنوات.

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باتشو.. ثالث لاعب من باريس سان جيرمان في القائمة

أما الإكوادوري ويليان باتشو، الرابع في القائمة، فتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو.

يُضفي هذا المدافع القوي خبرة أوروبية رفيعة ومهارات دفاعية مميزة على المنتخب الإكوادوري.

برز ويليان باتشو بقوة هذا الموسم، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أفضل المدافعين في العالم.

علاوة على ذلك، لا يزال أمامه الكثير ليقدمه وهو في الرابعة والعشرين من عمره فقط.

إنه بالفعل موهبة عالمية، ولا يسع المرء إلا أن يتخيل مدى تألقه في الثامنة والعشرين.

ومثل اللاعبين الثلاثة السابقين في القائمة، يرتبط باتشو بعقد حتى عام 2029، ما يعني أنه من غير المرجح أن يغادر باريس في أي وقت قريب.

الإصابات لم تؤثر في قيمة مينديز السوقية

الخامس في القائمة هو البرتغالي نونو مينديز، لاعب باريس سان جيرمان، بقيمة سوقية 80 مليون يورو.

يُعد نونو مينديز على الأرجح أفضل ظهير أيسر في العالم حاليًا، وركيزة أساسية في أسلوب لعب البرتغال الهجومي والتحولي.

يعتبر مينديز على الأرجح أفضل ظهير أيسر في العالم حاليًا. اشتهر سابقًا ببراعته الهجومية، إلا أن قدراته الدفاعية أيضًا لا تحظى بالتقدير الكافي.

لا يزال اللاعب صغيرًا جدًا، إذ يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، إلا أن اللاعب الدولي البرتغالي عانى هذا الموسم سلسلة إصابات.

مع ذلك، لم يؤثر ذلك بشكل كبير في قيمته السوقية، بصفته لاعبًا في باريس سان جيرمان، الذي فاز لتوه بلقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا،

يُعدّ مينديز من بين أكثر اللاعبين المطلوبين في العالم حاليًا. وعقده الممتد حتى عام 2029 يُعزز قيمته السوقية الإجمالية.