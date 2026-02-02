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الرياضة

سان جيرمان ينتزع أغلى قيمة سوقية قبل مونديال 2026 .. والأندية تتأهب

نايف العتيبي
الأحد 7 يونيو 2026 16:57 |2 دقائق قراءة
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سان جيرمان ينتزع أغلى قيمة سوقية قبل مونديال 2026 .. والأندية تتأهبسان جيرمان أصبح أغلى ناد في العالم. (الفرنسية)

مع تحول أنظار العالم إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تدخل كرة القدم الأوروبية مرحلة هدوء مؤقت على صعيد المنافسات المحلية، مقابل تصاعد الاهتمام بسوق الانتقالات الصيفية التي تنطلق رسمياً في 15 يونيو.

وفي وقت تستعد فيه 48 دولة للمشاركة في أكبر نسخة في تاريخ البطولة، تسابق الأندية الأوروبية الزمن لإعادة تشكيل قوائمها استعداداً للموسم الجديد، مدفوعة بارتفاعات قياسية في القيم السوقية للاعبين والفرق.

وقبيل انطلاق المونديال، نشر موقع “ترانسفير ماركت” أحدث تحديثاته للقيم السوقية للأندية واللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى، كاشفاً عن تغيرات لافتة في خريطة القوة المالية لكرة القدم العالمية.

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سان جيرمان .. الأغلى للمرة الأولى

انتزع باريس سان جيرمان صدارة الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما ارتفعت قيمة تشكيلته بنسبة 13% لتصل إلى 1.37 مليار يورو.

وجاء صعود النادي الفرنسي مدعوماً بالقفزة الكبيرة في قيم عدد من نجومه الشباب، إضافة إلى النجاحات الرياضية التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، الذي عزز مكانة النادي قارياً خلال الموسمين الماضيين، إثر تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أخيرا.

ورغم تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثاني، فإن النادي الإنجليزي حافظ على قيمة سوقية ضخمة بلغت 1.32 مليار يورو، متقدماً على أرسنال الذي واصل نموه المالي والفني بقيمة وصلت إلى 1.25 مليار.

أما ريال مدريد، الذي كان يتصدر التصنيف قبل التحديثات الأخيرة، فتراجع إلى المركز الرابع بقيمة بلغت 1.22 مليار، فيما حل برشلونة خامساً بقيمة 1.17 مليار، بينما أكمل تشيلسي قائمة الأندية التي تجاوزت حاجز المليار يورو بقيمة بلغت 1.11 مليار.

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6 أندية تتجاوز قيمتها مليار يورو

تعكس البيانات الجديدة اتساع الفجوة الاقتصادية بين نخبة أوروبا وبقية الأندية، إذ نجحت ستة أندية فقط في تجاوز حاجز المليار يورو من حيث القيمة السوقية للاعبين.

وتؤكد القائمة استمرار الهيمنة الإنجليزية على المشهد المالي العالمي، بوجود أربعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الستة الأولى.

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لامين يامال وهالاند في قمة الهرم المالي

على مستوى اللاعبين، حافظ الثنائي لامين يامال وإيرلينج هالاند على صدارة التصنيف العالمي بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو لكل منهما.

ويعكس هذا التقييم المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها اللاعبان في السوق العالمية، سواء من الناحية الفنية أو التجارية، في وقت تواصل فيه الأندية الاستثمار بكثافة في المواهب الشابة القادرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل.

وجاء كيليان مبابي في المركز الثالث بقيمة 180 مليون يورو، فيما احتل بيدري المركز الرابع بقيمة 150 مليون يورو، متساويا مع مايكل أوليسه.

كما شهدت القائمة تساوياً رباعياً عند مستوى 140 مليون يورو لكل من جواو نيفيز، وفينيسيوس جونيور، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وفيتينيا، ما يعكس حجم المنافسة بين أبرز نجوم الجيل الجديد في أوروبا.

تقييم انتقال لامين بـ358 مليون يورو.

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مؤشر مبكر على صيف انتقالات ساخن

تُظهر القيم السوقية المحدثة أن مراكز القوة في كرة القدم الأوروبية باتت ترتكز بصورة متزايدة على اللاعبين الشباب، وهو ما يفسر صعود أندية مثل باريس سان جيرمان وأرسنال، واستمرار تصدر أسماء لم تتجاوز منتصف العشرينيات من العمر لقوائم الأغلى عالمياً.

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم، تبدو هذه التقييمات بمنزلة نقطة انطلاق لسوق انتقالات قد تشهد صفقات قياسية جديدة، خصوصاً إذا نجح نجوم البطولة في تحويل تألقهم الدولي إلى مكاسب مالية إضافية لأنديتهم.

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