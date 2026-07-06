تتواصل تداعيات إخفاق كرة القدم الآسيوية في كأس العالم 2026، مع محاولة استيعاب الأداء المخيب للآمال في كأس العالم.

اليوم الاثنين، استقال تشونج مونج جي من منصبه كرئيس للاتحاد الكوري لكرة القدم، في أعقاب انتقادات لاذعة من رئيس البلاد.

مدرب الفريق، هونج ميونج بو، كان استقال الأسبوع الماضي بعد خروج كوريا الجنوبية من دور المجموعات إثر خسارة 1-0 أمام جنوب إفريقيا.

تشونج، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2013، قال: "كانت هناك لحظاتٌ حققت فيها التوقعات، ولحظاتٌ أخرى خيبت فيها آمالكم بشدة. يعود الفضل في كل هذا النجاح للاعبينا وجماهيرنا، أما الأخطاء فهي مسؤوليتي. أنا على يقين بأن كرة القدم الكورية ستتجاوز الصعاب وستعود إلى سابق عهدها، كما عودتنا دائمًا."

قدّم نجم كرة القدم الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، اعتذارا عن أداء الفريق في منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبّر عن "ألمه الشديد" ورغبته الجامحة في "كسب قلوب" الشعب مجددًا.

لا يزال وصول كوريا الجنوبية إلى نصف نهائي كأس العالم 2002 هو المعيار الذي يُحتذى به في القارة في كأس العالم للرجال.

نجم كرة القدم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين : صورة من "رويترز" اللاعب الكوري

في اليوم التالي لاستقالة هونج، استقال ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد أن سقط المنتخب من الدور الأول في مشاركته السابعة.

كتب المسحل على وسائل التواصل الاجتماعي يقول: "إن فشل المنتخب الوطني في التأهل للدور التالي من كأس العالم نتيجةٌ لا ترقى إلى مستوى طموحاتنا. أتحمل المسؤولية كاملةً عن ذلك، وأعتذر لكل من كان يأمل في رؤية فريقنا في وضع أفضل".

لم تحقق المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سوى 3 انتصارات في 29 مباراة في بطولة كأس العالم الموسعة التي ضمت 48 فريقًا.

من بين المنتخبات التسعة الممثلة للاتحاد، تأهلت أستراليا واليابان فقط من دور المجموعات.

لم يخسر المنتخب الإيراني أي مباراة، لكن 3 تعادلات لم تكن كافية لتأهله إلى الأدوار الإقصائية.

خرجت أستراليا واليابان من دور الـ32، وهو الدور الأول من الأدوار الإقصائية.

وخسر المنتخب الأسترالي، الأمل الأخير للاتحاد الآسيوي، بركلات الترجيح أمام مصر.

كان منصب مدرب أستراليا، توني بوبوفيتش، مضمونًا بالفعل بعد توقيعه على تمديد عقده عشية فوز فريقه الافتتاحي على تركيا.

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المنتخب الأسترالي ودّع البطولة بعد خسارته بضربات الترجيح أمام مصر : صورة من "رويترز" مصر وأستراليا

اليابان الأفضل أداء

كانت اليابان الأفضل أداءً بفوزها 4-0 على تونس وتعادلها مع هولندا والسويد لتحتل المركز الثاني في مجموعتها.

لكن بعد أن تقدمت على البرازيل 1-0 في الشوط الأول، خسر "الساموراي الأزرق" بهدف في الدقيقة 96 من بطل العالم 5 مرات.

خلال مباريات دور المجموعات الثلاث والمباراة الصعبة، قال المدرب هاجيمي مورياسو: "في مباراتنا ضد البرازيل، شعرتُ أن ما بنيناه قادر على المنافسة على الساحة العالمية. إذا واصلنا هذا التطور بثبات، سيأتي يوم نكون فيه الأفضل في العالم".

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حذّر من أن أمام بقية الفرق عملاً شاقاً للحاق بنا.

وقال سلمان، متحدثاً عن الأدوار الإقصائية من البطولة: "بينما نحتفل بتأهل فريقينا، يجب أن ننظر أيضاً بواقعية إلى النتائج الإجمالية. فرقنا تُحرز تقدماً ملحوظاً وتُظهر روحاً قتالية عالية، لكن الفجوة مع النخبة لا تزال ضيقة، وعلينا مواصلة العمل الجاد لتقليصها".

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الأردن.. صفر اليدين في مشاركته الأولى

خسرت اليابان 4 مرات في الأدوار الإقصائية، بينما خسرت أستراليا جميع مبارياتها الثلاث في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

وخسر الأردن جميع مبارياته الثلاث في مشاركته الأولى في كأس العالم، وانفصل عن مدربها جمال سلامي يوم الأحد.

كان سلامي قد تولى المهمة في 2009، وساعد الأردن في 2024 على ضمان تأهله الأول لكأس العالم في يونيو 2025.

لا تزال التكهنات قائمة حول مستقبل مدربي قطر والعراق، بعد احتلال كلا المنتخبين المركز الأخير في مجموعتيهما.

فشل منتخب أوزبكستان في حصد أي نقطة في مشاركته الأولى في البطولة العالمية، لكن من المقرر أن يبقى مدربه فابيو كانافارو.

كانت آخر خسارة لأوزبكستان أمام الكونغو، إحدى المنتخبات الإفريقية التسعة التي تأهلت من دور المجموعات.

وقال كانافارو، قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006: "أدرك جميع لاعبي فريقي مدى صعوبة اللعب على هذا المستوى. لقد اكتسبنا خبرة قيّمة، ليس فقط للاعبين، بل لي وللجهاز الفني والاتحاد أيضاً. آمل أن تمنحنا هذه التجربة مزيداً من الحافز في المستقبل".