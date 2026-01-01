أقرت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم، في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، حزمة من التعديلات الجوهرية على لائحة الانتخابات والنظام الأساسي للدورة الانتخابية 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وسد الثغرات القانونية في آلية انتقال السلطة الإدارية.

وجاء الاجتماع متزامنًا مع إعلان مجلس إدارة الاتحاد الحالي عزمه عدم استكمال مدة ولايته القانونية، ما دفع بالجمعية العمومية المكونة من الأندية الأعضاء إلى المصادقة الفورية على اللائحة المعدلة لتدخل حيز التنفيذ الفوري.

رفع عدد أعضاء القائمة الانتخابية الموحدة لمجلس الإدارة

شهدت اللائحة الجديدة تعديلًا هيكليًا في المادة الرابعة، حيث تم رفع عدد أعضاء القائمة الانتخابية الموحدة لمجلس الإدارة إلى 12 مرشحًا بدلاً من 11 مرشحًا في السابق، وبموجب التحديث الجديد، تتكون كل قائمة من رئيس، ونائب رئيس، و10 أعضاء كحد أقصى يتم التصويت عليهم ككتلة واحدة عبر نظام الاقتراع السري.

معالجة حالات الشغور المفاجئ

وفي بند تنظيمي استحدثه المشرّع الرياضي لمعالجة حالات الشغور المفاجئ، نصت التعديلات على أنه في حال قرر مجلس الإدارة الاستقالة أو عدم استكمال ولايته، يتم البدء فورًا في إجراءات العملية الانتخابية، ويلتزم المجلس الحالي، بموجب المادة المستحدثة، بتسيير الأعمال وتسليم الملفات الإدارية والمالية كاملة إلى المجلس المنتخب وفق الجدول الزمني المعتمد، ما يمنع حدوث أي فراغ إداري في منظومة الكرة السعودية.

ضوابط مشددة لضمان نزاهة الانتخابات

كما أقرت الجمعية العمومية ضوابط قانونية مشددة لضمان استقلالية العملية الانتخابية ونزاهتها، حيث ألزمت التعديلات في المادة الخامسة ضرورة حصول أحد الأعضاء في اللجنة الانتخابية على درجة البكالوريوس في القانون كحد أدنى، حظرت اللائحة بشكل قاطع على أي قائمة انتخابية التضامن أو التحالف مع قائمة أخرى منافسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال فترة الدعاية.

كما حددت المادة 13 مهلة زمنية لا تتجاوز يومين لاستبدال أي مرشح يتنازل كتابيًا عن الترشح، مع حظر إدراج أي اسم في أكثر من قائمة، وتثبيت آلية التصويت الورقي أو التقني السري المباشر داخل قاعة الجمعية العمومية.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللائحة المعدلة ألغت كافة القرارات والتعاميم السابقة التي تتعارض معها، لتصبح المرجع القانوني الحاكم والوحيد لإجراءات الانتخابات المقبلة.