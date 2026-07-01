وجه مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم دعوة رسمية إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية "غير العادية" المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، وذلك بناءً على أحكام المادة 29 من النظام الأساسي للاتحاد.

وتأتي الخطوة لبدء الإجراءات القانونية الخاصة باختيار مجلس إدارة جديد يتولى إدارة شؤون الاتحاد عقب استقالة رئيسه السابق ياسر المسحل.

وأوضح المستشار القانوني سعود الرمان المختص في القضايا الرياضية، أن صدور الدعوة من الأمانة العامة يمثل البداية النظامية والإلزامية لتفعيل المسار الانتخابي طبقاً للمادة 33 من النظام الأساسي، حيث يمنح الاجتماع الضوء الأخضر للجنة الانتخابات لبدء ممارسة مهامها القانونية واستقبال ملفات القوائم المترشحة سباق رئاسة الاتحاد السعودي يبدأ بشروط جديدة بعد استقالة المسحل.

وأشار الرمان إلى أن النظام الانتخابي المعتمد يواكب التشريعات الدولية بفرضه شرط "القائمة الموحدة" التي توجب تضمين امرأة واحدة على الأقل كشرط أساسي لصحة الترشح، مؤكداً أن إغفال هذا البند يبطل القائمة بكاملها.

كما شدد الرمان على أن حصر عملية التصويت في المندوبين الحاضرين بشكل مباشر ومنع الإنابة يعزز من النزاهة القانونية للعملية الانتخابية برمتها، ويبدأ سباق رئاسة الاتحاد السعودي بشروط جديدة بعد استقالة المسحل.

وكشف الرمان أنه وفقاً للنظام الأساسي المعتمد، تسير العملية بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على الخطوات القانونية، وتبدأ لجنة الانتخابات في استقبال وثائق القوائم المترشحة فور المصادقة القانونية من الجمعية، وتستغرق اللجنة عادة من 5 إلى 7 أيام لمراجعة الشروط، والتأكد من استيفاء شرط "القائمة الموحدة" ووجود المرأة.

وأضاف الرمان: "يتم الكشف عن أسماء المرشحين المستوفين للشروط لفتح باب الطعون القانونية، وتتولى لجنة الاستئناف الانتخابية مراجعة أي تظلمات قبل إعلان القوائم النهائية، وتجرى العملية الانتخابية والتصويت السري المباشر من قبل الوفود الحاضرة دون إنابة لإعلان المجلس الجديد".