السعودية تحدد فترات قيد اللاعبين للموسم الجديد .. و«يلو» يغلق بعد «روشن» بأسبوعين

حددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد فترات تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2026-2027، مع منح أندية دوري يلو للدرجة الأولى مهلة إضافية تمتد أسبوعين بعد إغلاق فترة القيد الصيفية في دوري روشن السعودي.

وبحسب الجدول المعتمد، تبدأ فترة التسجيل الصيفية لأندية دوري روشن في 22 يوليو 2026 وتستمر حتى 6 سبتمبر، فيما تنطلق الفترة الشتوية في 3 يناير 2027 وتنتهي في 31 من الشهر ذاته.

في المقابل، تستمر فترة التسجيل الصيفية لأندية دوري يلو حتى 20 سبتمبر 2026، أي بعد 14 يوماً من إغلاق باب القيد في دوري روشن، بينما تتطابق فترة الانتقالات الشتوية في المسابقتين خلال الفترة من 3 إلى 31 يناير 2027.

وشملت المواعيد المعتمدة مسابقات دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، إضافة إلى بطولات الفئات السنية، مع اختلاف مواعيد فتح وإغلاق التسجيل وفقاً لطبيعة كل مسابقة ومتطلباتها الفنية والتنظيمية.

وفي منافسات السيدات، حدد الاتحاد السعودي فترة التسجيل الصيفية للدوري الممتاز للسيدات بين 18 يوليو و31 أغسطس 2026، على أن تمتد فترة التسجيل الشتوية من 3 إلى 31 يناير 2027، فيما تسري مواعيد مماثلة على دوري الدرجة الأولى للسيدات ومسابقات الفئات السنية النسائية.

وتمنح فترات التسجيل الأندية فرصة استكمال تعاقداتها وإعادة تشكيل قوائمها قبل انطلاق الموسم الجديد، في وقت تستعد فيه الأندية السعودية لدخول سوق الانتقالات الصيفية وسط توقعات باستمرار النشاط المرتفع في التعاقدات المحلية والدولية.