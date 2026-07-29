حقق ريال مدري د إيرادات تشغيلية قياسية بلغت 1.221 مليار يورو خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة 3.1% مقارنة بالموسم السابق، ليصبح أول نادٍ رياضي يتجاوز حاجز 1.2 مليار يورو من الإيرادات التشغيلية، وفقاً لإعلان النادي اليوم.

أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية

بلغت الإيرادات التشغيلية، باستثناء عائدات انتقالات اللاعبين، 1.221 مليار يورو، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 287.4 مليون يورو، بزيادة 18% مقارنة بالموسم السابق، وهو أعلى مستوى يسجله النادي.

كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 26 مليون يورو، بزيادة 8% على أساس سنوي، بينما بلغ EBITDA قبل أرباح التصرفات 242.9 مليون يورو، مرتفعاً 17%.

برنابيو والرعاية يدعمان النمو

ريال مدريد، عزا نمو الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات ملعب سانتياجو برنابيو 11%، وزيادة إيرادات التسويق 6%، بدعم من تجديد عقود الرعاية الرئيسية وإبرام اتفاقيات مع رعاة جدد.

وأضاف النادي أن إيرادات ملعب سانتياجو برنابيو أصبحت تزيد على مثلي مستوياتها قبل مشروع التجديد، فيما نمت الإيرادات منذ موسم 2018-2019 بنسبة 61%، جاء 93% منها من الأنشطة التي يديرها النادي مباشرة.

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مواصلة الاستثمار والضمان الاجتماعي

قال ريال مدريد إنه يواصل الاستثمار في الفرق الرياضية وأنشطة أعمال جديدة باعتبارها إحدى ركائز الحفاظ على قدرته التنافسية، مشيراً إلى أن إسهاماته الضريبية وإسهامه في الضمان الاجتماعي بلغت 354.8 مليون يورو خلال السنة المالية 2025-2026.