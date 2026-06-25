يسير ريال مدريد نحو إعادة هيكلة قانونية ورأسمالية قد تفتح الباب أمام دخول مستثمرين إستراتيجيين، مع احتفاظ أعضاء النادي بالأغلبية في هيكل الملكية، في خطوة تستلهم نموذج بايرن ميونخ، وفقاً لتقارير إعلامية.

مستثمرون محتملون

وبحسب صحيفة "إسدياريو" الإسبانية، توصل ريال مدريد خلال الأشهر الماضية إلى تفاهمات أولية مع مستثمرين بارزين، في مقدمتهم رئيس مجموعة LVMH برنارد أرنو، إلى جانب صندوق استثماري من الإمارات العربية المتحدة، فيما لا يزال احتمال مشاركة مستثمر أمريكي مطروحاً لكنه أقل ترجيحاً في المرحلة الحالية.

ولم يصدر ريال مدريد أي إعلان رسمي يؤكد هذه المعلومات أو يكشف عن هوية المستثمرين المحتملين.

الارتباط بباريس

يأتي اسم برنارد أرنو في هذا السياق بعدما أصبح، منذ نوفمبر 2024، المساهم الأكبر في نادي باريس إف سي عبر شركته القابضة "أغاشي سبورت"، بالشراكة مع "ريد بول" التي تمتلك 10.6% من رأسمال النادي الفرنسي، الذي نجح أخيراً في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

نموذج مستوحى

ووفقاً للتقرير، يستند مشروع إعادة الهيكلة الذي يقوده رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى نموذج قريب من هيكل ملكية بايرن ميونخ، إذ يحتفظ أعضاء النادي بحصة الأغلبية، بينما يمتلك شركاء إستراتيجيون حصصاً أقلية، كما هي الحال مع أديداس وأودي وأليانز في النادي الألماني.

وفي هذا الإطار، أسس ريال مدريد شركة “ريال مدريد مدريديستاس إس إل”، المملوكة بالكامل للنادي، والتي يديرها المدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، في خطوة تُعد أول إجراء قانوني ضمن مشروع إعادة الهيكلة.

الشرط الأساسي

وبحسب الصحيفة، ستكون مشاركة المستثمرين الخارجيين محدودة في المرحلة الأولى، وبنسبة لم تُحدد بعد، على أن تخضع لأي تغيير في هيكل الملكية لموافقة أعضاء النادي عبر استفتاء رسمي.

ولم يعلن ريال مدريد حتى الآن أي جدول زمني لتنفيذ هذه الخطوات، كما لم يصدر بيانا رسميا بشأن مشروع إعادة الهيكلة أو هوية المستثمرين المحتملين.