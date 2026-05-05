يستعد نادي ريال مدريد لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور هذا الأسبوع، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد طويل الأمد، بينما يواصل أرسنال مراقبة تطورات الملف تحسبًا لأي تعثر في المباحثات، وفقًا لما نقلته سكاي سبورتس.

وبحسب الشبكة، النادي الإسباني قد يدرس بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، لتجنب خسارته مجانًا عند نهاية عقده في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة إل ناسيونال الإسبانية، يستعد أرسنال لتقديم راتب لفينيسيوس يتجاوز ما يتقاضاه كيليان مبابي، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى ملعب الإمارات.

ويرى المدير الفني ميكيل أرتيتا أن الدولي البرازيلي يمثل “صفقة الأحلام” القادرة على قيادة مشروع النادي خلال السنوات المقبلة، إلا أن التقرير أكد أن أولوية اللاعب لا تزال تتمثل في الاستمرار مع ريال مدريد إذا توصل الطرفان إلى اتفاق.

وأفادت صحيفة ديلي ميل أن إدارة ريال مدريد لا تعتزم تحسين عرضها الحالي لتجديد عقد فينيسيوس، معتبرة أن القرار النهائي أصبح بيد اللاعب، إذ يتعين عليه قبول الشروط المالية المطروحة إذا أراد الاستمرار في سانتياجو برنابيو.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي اللاعب يسعون للحصول على شروط مالية أفضل، مستندين إلى مكانته العالمية وتأثيره التجاري الكبير داخل النادي.

25 مليون يورو راتبا سنويا

وتشير بيانات موقع Capology المتخصص في رواتب اللاعبين إلى أن فينيسيوس جونيور يتقاضى راتبًا سنويًا إجماليًا يبلغ نحو 25 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 480 ألف يورو أسبوعيًا، دون احتساب المكافآت، فيما يحصل كيليان مبابي على راتب أساسي أعلى يُقدر بنحو 31.25 مليون يورو سنويًا.

وبحسب الصحفي خوسيه فيليكس دياز عبر صحيفة ماركا، يمتلك فينيسيوس 50% من حقوق صورته التجارية، بينما يحقق دخلاً من 16 عقد رعاية رئيسيًا، وهو ما يجعل علامته التجارية تدار بصورة مستقلة كأنها شركة، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ريال مدريد في المستقبل القريب.