"الريال" يراقب جوهرة المونديال .. ولايبزيج يرفض 100 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن دخول نادي ريال مدريد في صراع محتدم للفوز بصفقة المهاجم العاجي الشاب يان ديوماندي، نجم نادي آر بي لايبزيج الألماني، والذي بات يلقب باللاعب الأكثر رغبة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب على موقع "ترانسفير ماركت" 90 مليون يورو، وفقاً لآخر تحديث رسمي للموقع في 27 مايو الماضي، فيما تبلغ قيمته الحالية في سوق الانتقالات، وهو السعر الذي يطلبه ناديه آر بي لايبزيج للتخلي عنه، مبلغ يبدأ من 130 مليون يورو، حيث رفض النادي بالفعل عروضاً رسمية تخطت حاجز 100 مليون يورو رغبة في تحقيق أعلى عائد مالي من صراع الأندية الأوروبية الكبرى عليه.

أكدت صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية، أن النادي الملكي أرسل جوني كالافات، رئيس قسم الكشافين الدوليين ومهندس صفقات النادي الأخيرة، إلى مدينة فيلادلفيا الأمريكية لمراقبة اللاعب من كثب خلال مباراة لمنتخب ساحل العاج ضد الإكوادور، والتي انتهت بفوز الفيلة بنتيجة (1-0)، وأبهر المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً كشافة الميرنغي بعد صولاته وجولاته في اللقاء وحصده جائزة أفضل لاعب في المباراة.

كان ديوماندي، الذي يطلق عليه زملائه في لايبزيج لقب "الألماني" لشدة انضباطه ومواعيده الدقيقة، قد انتقل إلى الدوري الألماني في صيف 2025 قادماً من نادي ليغانيس الإسباني في صفقة بلغت 20 مليون يورو فقط. وفي غضون عام واحد، تضاعفت قيمته السوقية لتبلغ حاجز 100 مليون يورو، وسط ترقب إدارة النادي الألماني لتحقيق أرباح قياسية.

حظي النجم العاجي الشاب بإشادة واسعة من أبرز نجوم اللعبة، حيث صرح النجم الألماني جوشوا كيميتش أخيرا مادحاً قدرات اللاعب: "يمتلك يان سرعة مذهلة تفوق الطبيعي، وأسلوب مراوغاته استثنائي ويذكرني كثيراً بأسلوب النجم الفرنسي كينجسلي كومان في صفوف بايرن ميونخ".

ومع تزايد اهتمام رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بضم أبرز مواهب المونديال، يتوقع الخبراء أن تشهد الأيام القليلة القادمة صراعاً شرساً بين عمالقة أوروبا لإقناع إدارة لايبزيج بالتخلي عن جوهرتها الإفريقية الثمينة.