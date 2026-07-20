دخل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم التاريخ بعدما أصبح أول اتحاد وطني يجمع بين لقبي كأس العالم للرجال والسيدات في الوقت نفسه، عقب تتويج منتخب الرجال بلقب مونديال 2026، لينضم إلى منتخب السيدات المتوج بكأس العالم 2023، في إنجاز غير مسبوق على صعيد كرة القدم العالمية.

ووفقاً لرصد أجرته "الاقتصادية"، بلغت القيمة الإجمالية للمكافآت المالية المرتبطة بالتتويجين نحو 63.5 مليون دولار، في واحدة من أكبر العوائد المالية التي يحققها اتحاد كروي من بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات.

صورة من "رويترز" __2026-07-20T090849Z_1462768024_UP1EM7K0PEOXG_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ESP-ARG-1784538686

أنعش تتويج المنتخب الإسباني للرجال خزائن الاتحاد الإسباني بمكافأة قياسية، بعدما حصل على 50 مليون دولار، وهي أكبر جائزة مالية يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبطل كأس العالم، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة لتكاليف الإعداد والتحضير.

وبحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد واللاعبين، سيحصل لاعبو المنتخب على 45% من قيمة الجائزة المالية، ما يعادل نحو 755 ألف يورو لكل لاعب من القائمة التي تضم 26 لاعباً.

كما شهد مونديال 2026 منح أبطال العالم لأول مرة خواتم تذكارية خاصة بالبطولة على غرار البطولات الرياضية الأمريكية الكبرى، إلى جانب تفعيل بنود المكافآت الاستثنائية في عقود الرعاية الفردية للاعبين والجماعية للاتحاد الإسباني، فضلاً عن تحمل "فيفا" تكاليف إضافية مرتبطة بالوفد الرسمي وتذاكر عائلات اللاعبين.

مكافآت إضافية من مونديال السيدات

على الجانب الآخر، حصل الاتحاد الإسباني على 4.29 مليون دولار بعد تتويج منتخب السيدات بكأس العالم 2023، إضافة إلى 930 ألف دولار مخصصة لتكاليف الإعداد، ليصل إجمالي العوائد المباشرة من البطولة إلى أكثر من 5.2 ملايين دولار.

وشهدت البطولة تطبيق نظام "فيفا" الجديد الذي يمنح اللاعبات مكافآت مالية مباشرة، حيث حصلت كل لاعبة في القائمة المكونة من 23 لاعبة على 270 ألف دولار بشكل مستقل عن حصة الاتحاد الوطني.

كما استفادت الأندية الإسبانية التي تلعب لها لاعبات المنتخب من برنامج تعويض الأندية الذي يقدمه "فيفا"، مقابل مشاركة اللاعبات في البطولة، فضلاً عن مكافآت إضافية قدمها الرعاة بعد الارتفاع الكبير في شعبية المنتخب عقب إحراز أول لقب عالمي في تاريخه.

صورة من "الفرنسية" __AFP_C2LK4LG-1784546075

مكاسب تتجاوز الجوائز المالية

ولا تقتصر مكاسب الاتحاد الإسباني على الجوائز المالية المباشرة، إذ من المتوقع أن ينعكس هذا الإنجاز على زيادة قيمة عقود الرعاية والبث، وتعزيز الإيرادات التجارية، ورفع جاذبية كرة القدم الإسبانية للاستثمارات، إلى جانب دعم برامج تطوير المواهب والبنية التحتية.

كما يمنح الجمع بين لقبي الرجال والسيدات الاتحاد الإسباني زخماً رياضياً وتسويقياً استثنائياً، ويعزز مكانة إسبانيا كإحدى أبرز القوى الكروية عالمياً، سواء على المستوى الفني أو الاقتصادي، في ظل تنامي القيمة التجارية للمنتخبات الوطنية والبطولات الدولية.