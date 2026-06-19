



توّج منتخب إسبانيا بطلاً لكأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره منتخب الأرجنتين بهدف للاشيء في نهائي البطولة التي جرت أحداثها على ملعب ميتلايف بمدينة إيست راذرفورد في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق فيران توريس في الشوط الإضافي الثاني تحديداً عند الدقيقة (106)، علماً بأن اللقاء شهد طرد لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز في الدقيقة (93).

50 مليون دولار للبطل

حصل منتخب إسبانيا على جائزة البطل المالية المقدّرة بـ (50) مليون دولار إلى جانب كأس البطولة والميداليات الذهبية بالإضافة إلى خواتم تذكارية يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأبطال العالم للمرة الأولى.

فيما نال منتخب الأرجنتين جائزة الوصيف المالية البالغة (33) مليون دولار إلى جانب الميداليات الفضية.

وتسلمت إنجلترا جائزة المركز الثالث البالغة (29) مليون دولار، بعد فوزها على فرنسا 6-4 في مباراة شهدت مهرجاناً من الأهداف، فيما حصلت فرنسا على (27) مليون دولار.

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اللقب الثاني لإسبانيا

بعد 16 عام من تحقيق اللقب الأول في كأس العالم تحديداً في 2010 في جنوب إفريقيا، نجح لاعبو منتخب إسبانيا في تحقيق اللقب للمرة الثانية وذلك من خلال البطولة الحالية التي إستضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكانت رحلة كأس العالم قد بدأت بتتويج أوروجواي بالنسخة الأولى 1930، قبل أن تفرض إيطاليا هيمنتها على نسختي 1934 و1938. وبعد توقف البطولة بسبب الحرب العالمية الثانية، استعادت أوروجواي اللقب عام 1950، ثم دخلت ألمانيا الغربية سجل الأبطال في 1954.

وبدأت البرازيل حقبتها الذهبية بالفوز بألقاب 1958 و1962 و1970، قبل أن تعود إلى منصة التتويج في 1994 و2002، لتصبح المنتخب الأكثر فوزاً بالكأس بـ5 ألقاب.

وانضمت إنجلترا إلى قائمة الأبطال عام 1966، فيما حققت ألمانيا الغربية لقبين إضافيين في 1974 و1990، قبل أن تتوج ألمانيا الموحدة في 2014. أما إيطاليا، فأضافت لقبي 1982 و2006 إلى تتويجها في ثلاثينيات القرن الماضي

وفازت الأرجنتين بالبطولة في 1978 و1986، قبل أن تستعيد اللقب بعد انتظار دام 36 عاماً في نسخة قطر 2022. كما أحرزت فرنسا الكأس في 1998 و2018.

الفرنسي كيليان مبابي الهداف

حصل الفرنسي كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة الحذاء الذهبي برصيد (10) أهداف، وجاء الأ جنتيني ليونيل ميسي ثانياً برصيد (8) أهداف، فيما حلّ الإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الثالث بـ (7) أهداف متساوياً مع النرويجي إرلينج هالاند بذات الرصيد والذي جاء رابعاً.

وحصل الإسباني كوبارسي جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال، ونال مواطنه الحارس أوناي سيمون جائزة القفاز الذهبي، ونال الإسباني روردي جائزة أفضل لاعب.