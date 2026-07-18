ارتفعت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا 46% منذ اكتمال طرفي المواجهة، مدفوعة بالإقبال الكبير على المباراة المقررة غدا الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في ظل اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظام التسعير الديناميكي لأول مرة في التاريخ.

وأسعار بعض التذاكر على منصة فيفا الرسمية بلغت نحو 32 ألف دولار، فيما تجاوز متوسط أسعار التذاكر في السوق الثانوية 11 ألف دولار، وفق بيانات منصة SeatGeek، في وقت يقترب النهائي من تسجيل أعلى أسعار لتذاكر حدث رياضي في الولايات المتحدة، وفق رويترز.

قفزة بـ 46 % منذ اكتمال طرفي النهائي

فيما أفادت مجلة فوربس، بأن متوسط سعر شراء تذاكر النهائي ارتفع بنحو 46% منذ اكتمال طرفي المباراة، فيما بلغ متوسط سعر التذكرة على منصة TickPick نحو 11.3 ألف دولار.

وتجاوزت هذه الأسعار الأرقام القياسية السابقة التي سجلتها أحداث رياضية أمريكية كبرى، مثل نهائي دوري كرة القدم الأميركية «السوبر بول».

وبحسب The Athletic، فإن نظام التسعير الديناميكي الذي اعتمده فيفا أسهم في ارتفاع متوسط أسعار التذاكر بأكثر من 34% خلال الأشهر الستة الأولى من البيع، مع تجاوز أسعار بعض تذاكر النهائي 11 ألف دولار حتى قبل انطلاق البطولة.

يأتي الارتفاع في الأسعار مع نجاح البطولة في استقطاب جماهير كبيرة، إذ قالت رويترز إن مباريات دور المجموعات سجلت معدل إشغال بلغ 99.7%، ما عزز إيرادات البطولة رغم الانتقادات التي واجهها "فيفا" بشأن ارتفاع أسعار التذاكر وصعوبة حصول الجماهير عليها.