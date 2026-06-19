ارتفعت الجائزة المالية المخصصة لبطل كأس العالم لكرة القدم من 2.2 مليون دولار في نسخة 1982 إلى 50 مليونا في مونديال 2026، لتسجل زيادة بنحو 47.8 مليون خلال 44 عاماً.

وبحسب مقارنة تاريخية تستند إلى بيانات نشرتها منصة "DAZN"، أصبحت جائزة البطل في نسخة 2026 تعادل نحو 22.7 ضعف قيمتها في مونديال إسبانيا 1982، بما يمثل نموا يقارب 2173%.

تعكس هذه الزيادة التحول الكبير في القيمة التجارية لكأس العالم، مدفوعة بنمو إيرادات حقوق البث التلفزيوني، واتساع عقود الرعاية والتسويق، وزيادة العوائد المرتبطة بالبطولة، إلى جانب توسع قاعدة متابعتها عالمياً.

ChatGPT Image 20 يوليو 2026، 01_10_15 م

من زيادات محدودة إلى قفزات كبيرة

ارتفعت جائزة بطل كأس العالم بصورة تدريجية خلال النسخ الأولى من الفترة محل المقارنة، إذ صعدت من 2.2 مليون دولار في 1982 إلى 2.8 مليون في 1986، ثم إلى 3.5 مليون في 1990، و4 ملايين في 1994.

بلغت الجائزة 6 ملايين في مونديال فرنسا 1998، قبل أن ترتفع إلى 8 ملايين في نسخة 2002.

لكن أكبر التحولات بدأت في مونديال 2006، عندما قفزت مكافأة البطل إلى 20 مليون دولار، بزيادة قدرها 12 مليوناً مقارنة بالنسخة السابقة، في أكبر ارتفاع بالقيمة المطلقة بين بطولتين متتاليتين خلال الفترة الممتدة من 1982 إلى 2026.

استمر الصعود في مونديال 2010، إذ حصل البطل على 30 مليوناً، ثم ارتفعت الجائزة إلى 35 مليوناً في 2014، و38 مليوناً في 2018، و42 مليوناً في قطر 2022.

وفي نسخة 2026، التي تشهد توسع البطولة إلى 48 منتخباً، تصل الجائزة المخصصة للبطل إلى 50 مليون دولار، بزيادة قدرها 8 ملايين عن النسخة السابقة.

تطور جائزة بطل كأس العالم

خلال النسخ الـ12 الممتدة بين عامي 1982 و2026، ارتفعت جائزة بطل كأس العالم بصورة متدرجة، إذ بلغت 2.2 مليون دولار في نسخة 1982، ثم 2.8 مليون في 1986، و3.5 مليون في 1990، و4 ملايين في 1994، قبل أن تصعد إلى 6 ملايين في 1998 و8 ملايين في 2002.

وبعد ذلك تسارعت وتيرة الزيادات، فقفزت الجائزة إلى 20 مليوناً في مونديال 2006، ثم إلى 30 مليوناً في 2010، و35 مليوناً في 2014، و38 مليوناً في 2018، و42 مليوناً في نسخة قطر 2022، وصولاً إلى 50 مليوناً في مونديال 2026.

لماذا ارتفعت قيمة جائزة بطل كأس العالم؟

لم تكن زيادة جائزة البطل منفصلة عن النمو الاقتصادي للبطولة، إذ تحولت كأس العالم خلال العقود الماضية إلى أحد أكبر الأحداث الرياضية من حيث حقوق البث والرعاية والتسويق.

ومع اتساع التغطية التلفزيونية والرقمية، وزيادة عدد الأسواق التي تُباع فيها حقوق البطولة، ارتفعت قدرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على توسيع حجم الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة.

كما عزز توسع البطولة تدريجياً، وصولاً إلى مشاركة 48 منتخباً في نسخة 2026، من حجمها التجاري وعدد المباريات والفرص التسويقية المرتبطة بها.

ورغم أن الزيادة لم تكن منتظمة بين جميع النسخ، فإن الاتجاه العام يظهر تسارع نمو الجوائز منذ بداية الألفية، خصوصاً في نسختي 2006 و2010، قبل أن تواصل الجائزة تسجيل مستويات قياسية جديدة.