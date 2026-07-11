تأهل منتخب أسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره منتخب بلجيكا 1/2 في دور الـ 8، وذلك في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب سوفاي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

تبلغ قيمة أسبانيا السوقية 1.2 مليار يورو، فيما تصل قيمة بلجيكا السوقية 547.5 مليون يورو، وذلك وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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صورة من "رويترز" __2026-07-10T205211Z_1117877284_UP1EM7A1LYWO1_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ESP-BEL-1783716888

بهذه النتيجة، سيواجه منتخب أسبانيا نظيره منتخب فرنسا في دور الـ (4) الثلاثاء المقبل.

وبالعودة إلى اللقاء، افتتحت أسبانيا التسجيل عن طريق فبيان رويز عند الدقيقة 30، ونجحت بلجيكا في تعديل النتيجة بواسطة اللاعب دي كيتيلير عند الدقيقة 45.

قبل أن تلتقط المواجهة أنفاسها، سجل ميكيل ميرينو عند الدقيقة 88.

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