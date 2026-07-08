سجلت أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 تراجعا حادا في أسواق إعادة البيع الثانوية، تراجع تجاوز 50% في غضون الأيام الثلاثة الماضية.

وجاء التراجع مدفوعاً بالصدمة الجماهيرية الناجمة عن الخروج الجماعي لمنتخبات الدول المستضيفة الثلاث، إلى جانب إقصاء البرتغال.

وأفادت منصات تداول التذاكر العالمية، وفي مقدمتها "تيك بيك" و"سيت بيك"، بأن التكلفة الأدنى لدخول مباراة ربع النهائي المقررة الجمعة في لوس أنجلوس بين إسبانيا وبلجيكا تراجعت من 2950 دولارا إلى 1200 دولار، بنسبة هبوط ناهزت 60% فور انتهاء منافسات ثمن النهائي.

وكشفت مجلة Forbes، وشبكة Yahoo Sports الاقتصادية الرياضية عن أن هذا التراجع السريع أدى إلى فقدان البطولة لزخم جماعي وتسويقي هائل؛ إثر خسارة المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا (4/1) في سياتل، وإقصاء منتخب البرتغال على يد إسبانيا (1/0)، وهو ما أنهى رسمياً المسيرة المونديالية للنجم كريستيانو رونالدو، وحرم السوق من مواجهة جماهيرية كبرى كانت ستجمع أمريكا والبرتغال في لوس أنجلوس.

وقفز حجم التذاكر المعروضة للبيع من قبل المشجعين في السوق الثانوية إلى 49,415 تذكرة، مقارنة بنحو 28 ألف تذكرة فقط عند انطلاق البطولة، ما خلق فائضاً كبيراً في المعروض.

وبحسب منصة "جيم تايم"، طال الهبوط جميع مواجهات ربع النهائي؛ حيث تراجعت أسعار مباراة فرنسا والمغرب في فوكسبورو بنسبة 66% لتبدأ من 1018 دولارا، في حين سجلت مباراة النرويج وإنجلترا في ميامي تراجعاً بنسبة 57% لتبدأ من 1,647 دولارا.

ولا تزال تذاكر مونديال 2026 تُصنف الأغلى في تاريخ كؤوس العالم، حيث تخطت أسعارها الأولية 7 أضعاف النسخ السابقة، واستقرت أسعار تذاكر المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو الجاري بنيوجيرسي عند حد أدنى يبلغ 9346 دولارا، وسط توقعات بارتفاعها مجدداً بناءً على هوية المنتخبات التي ستتأهل للمشهد الختامي.