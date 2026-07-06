لا تقتصر مواجهة إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 من كأس العالم 2026 على الصراع من أجل بطاقة العبور إلى ربع النهائي، بل تجمع أيضاً اثنتين من أعلى العلامات التجارية قيمة في كرة القدم العالمية، بإجمالي 5.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات منصة Your Brand Value Sports التي نقلها موقع Palco23.

تبلغ القيمة السوقية للعلامة التجارية للمنتخب الإسباني نحو 3.2 مليار دولار، إلى جانب فرصة تسويقية غير مستغلة تُقدر بـ1.6 مليار دولار، ليحتل المركز الرابع بين منتخبات البطولة.

ويرى التقرير، أن إسبانيا تمتلك أفضل مزيج بين القيمة التجارية وتكلفة الاستثمار، مستفيدة من جيل شاب يتقدمه لامين يامال، مع انخفاض تكلفة الرعاية بنحو 23% مقارنة بمنتخبات ذات تقييم مماثل، فضلاً عن تسجيلها أسرع نمو في قيمة العلامة التجارية خلال البطولة بنسبة 5.8% في أسبوع واحد.

تبلغ قيمة العلامة التجارية للمنتخب البرتغالي نحو 2.6 مليار دولار، مع فرصة سوقية تُقدر بنحو 900 مليون دولار، ليحتل المركز السادس عالمياً. ويعزو التقرير جانباً كبيراً من هذه القيمة إلى كريستيانو رونالدو، مشيراً إلى أن قصته مع البطولة ترفع التفاعل الجماهيري وقيمة الرعاية.

لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن جزءاً كبيراً من هذه القيمة مرتبط بشخصية رونالدو، إذ ينخفض تقييم العلامة التجارية للمنتخب بنحو 18 نقطة في غيابه، وهو أكبر أثر قد يسببه خروج رياضي.

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الأرجنتين تتصدر التصنيف

بحسب التقرير، تتصدر منتخب الأرجنتين لكرة القدم تصنيف العلامات التجارية للمنتخبات بقيمة تبلغ 4.2 مليار دولار، مع فرصة تسويقية غير مستغلة تصل إلى 1.8 مليار دولار، مستفيدة من الإرث الذي يمثله ليونيل ميسي أكثر من الاعتماد على حضوره داخل الملعب.

يأتي منتخب البرازيل لكرة القدم في المركز الثاني بقيمة 4 مليارات دولار، رغم خروجها من دور الـ16، يليه منتخب فرنسا لكرة القدم بقيمة 3.8 مليار دولار.

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تعزيز القيمة التجارية

على مستوى البطولة، ارتفعت قيمة العلامة التجارية لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى 5.2 مليار دولار في نسخة 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق بيانات Brand Finance، بزيادة 244% مقارنة بما كانت عليه قبل 15 عاماً.

يتجاوز هذا الرقم القيمة المسجلة في مونديال قطر 2022 البالغة 4.9 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في روسيا 2018، و2.3 مليار دولار في البرازيل 2014، ما يعكس النمو المتواصل للقيمة التجارية لأكبر حدث كروي في العالم.