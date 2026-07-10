حجز منتخب فرنسا مقعده في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره منتخب المغرب بنتيجة (0/2) في دور الـ(8)، والتي أقيمت على أرضية ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

تبلغ قيمة فرنسا السوقية (1.5) مليار يورو، في الوقت الذي تصل فيه قيمة المغرب السوقية (447.7) مليون يورو، وذلك وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وبهذه النتيجة سيلاقي منتخب فرنسا الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا في دور الـ(4).

وبالعودة إلى اللقاء، افتتح كيليان مبابي التسجيل لفرنسا عند الدقيقة الـ(60)، وأضاف زميله عثمان ديمبلي الهدف الثاني عند الدقيقة الـ(66).

وشهد اللقاء تصدي ياسين بونو حارس مرمى المغرب لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي عند الدقيقة الـ(37).

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مبابي ثاني هدافي العالم

رفع كيليان مبابي رصيده التهديفي في كأس العالم إلى (20) هدفا، وقلص الفارق بينه وبين الأرجنتيني لونيل ميسي الذي يتصدّر قائمة الهدافين التاريخيين برصيد (21) هدفا إلى هدف واحد.

ويأتي الألماني ميروسلاف كلوزه ثالثاً برصيد (16) هدفا والبرازيلي رونالدو رابعاً برصيد (15) هدفا، والألماني جيرد مولر خامساً برصيد (14) هدفا.