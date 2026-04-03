16.2 مليار يورو القيمة السوقية لـ 48 منتخبا في كأس العالم

تقدر القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات الـ48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بنحو 16.23 مليار يورو، ما يعكس تصاعد الأهمية الاقتصادية لكرة القدم الدولية كمجال استثماري قائم على رأس المال البشري الرياضي.

تقام البطولة بنظام موسع بواقع 104 مباريات بمشاركة 48 منتخبا، تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث تظهر الأرقام الصادرة من موقع ترانسفير ماركت المهتم بالمنتخبات والأندية وقيمهم السوقية، هيمنة واضحة للمنتخبات الأوروبية التي تستحوذ على الحصة الكبرى من القيمة السوقية، حيث يعتلي المنتخب الإنجليزي القائمة مقابل 1.62 مليار يورو بينما يتذيل القائمة المنتخب الأردني مقابل 15.9 مليون يورو.

923.9 مليون يورو القيمة السوقية للمنتخبات العربية

يبرز المنتخب المغربي كأعلى المنتخبات العربية والإفريقية من حيث القيمة السوقية مقابل 456 مليون يورو، بينما يأتي المنتخب الأردني في أدنى ترتيب المنتخبات العربية من حيث القيمة مقابل 15.9 مليون يورو.

تأهل لكأس العالم 8 منتخبات عربية قيمتهم السوقية بلغت حوالي 923.9 مليون يورو تصدرهم المنتخب المغربي: 456 مليون يورو، ثم الجزائر: 227.7 مليون يورو، ثم مصر: 108 مليون يورو، ثم تونس: 52 مليون يورو، ثم السعودية: 27.6 مليون يورو، ثم العراق: 19.1 مليون يورو، ثم قطر: 18.3 مليون يورو، والأردن: 15.9 مليون يورو.

المنتخب الإنجليزي الأعلى قيمة سوقية بـ 1.6 مليار

تصدر المنتخب الإنجليزي قائمة المنتخبات المتأهله لنهائيات كأس العالم كأعلى قيمة سوقية مقابل 1.62 مليار يورو يليه منتخب فرنسا: 1.36 مليار يورو، ثم إسبانيا: 1.31 مليار يورو، ثم البرتغال: 864.50 مليون يورو، ثم البرازيل: 778 مليون يورو، ثم ألمانيا: 773 مليون يورو، ثم هولندا: 766 مليون يورو، ثم الأرجنتين: 761 مليون يورو، ثم بلجيكا 534 مليون يوور، والنرويج 504 ملايين يورو.

حكيمي الأغلى بـ 80 مليون يورو ولامين يامال الأول

يعتبر المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي أغلى اللاعبين العرب في كأس العالم مقابل 80 مليون يورو، وزميله إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني المركز الثاني مقابل 75 مليون يورو، والجزائري إبراهيم مازا لاعب هرتا برلين مقابل 40 مليون يورو، والمغربي عز الدين أوناحي لاعب باناثينايكوس المعار من مرسياليا في المركز الرابع مقابل 35 مليون يورو، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خامسا مقابل 30 مليون يورو.

في المقابل يتصدر لامين يامال لاعب برشلونة قائمة اللاعبين الأجانب مقابل 200 مليون يورو، والنرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي ثانيا مقابل 180 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ثالثا مقابل 160 مليون يورو، والبرازيلي فينيسويوس جونيور لاعب ريال مدريد رابعا مقابل 160 مليون يورو، والإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد خامسا مقابل 150 مليون يورو.

70 ألف دولار أجر أساسي لحكام مباريات كأس العالم

يتوقع أن يحصل الحكام في بطولة كأس العالم 2026 على أجر أساسي يقدر بنحو 70 ألف دولار، إضافة إلى مكافآت تصل إلى 3 آلاف دولار لكل مباراة، بينما يتقاضى الحكام المساعدون نحو 25 ألف دولار للبطولة، مع مكافآت تبلغ ألفين دولار لكل مباراة، وفقا لتقرير موقع "الحكام الدوليين"، المعتمد من لجنة الحكام في "فيفا".

فيما يتعلق بالدورات السابقة، حصل الحكام خلال مونديال روسيا على 57 ألف يورو إضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة، أما في قطر 2022، فقد تقاضى الحكام 5 آلاف دولار لكل مباراة في دور المجموعات و10 آلاف دولار في الأدوار الإقصائية.

تشير تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن نحو 120 حكما مرشحون للمشاركة في كأس العالم 2026، بينهم حكام رئيسيّون مثل السعودي خالد الطريس والقطري عبدالرحمن الجاسم، إضافة إلى حكام تقنية الفيديو مثل السعودي عبدالله الشهري والإماراتي حمد عبيد.