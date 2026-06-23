تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة في أطول سلسلة تراجع في أسبوعين وسط ضغط من معظم الشركات، ونمو قيم التداول.

أغلق مؤشر تاسي عند 11034 نقطة، فاقدًا 0.4%، وجاء التراجع في جلسة شهدت ارتفاعًا في السيولة ، إذ زادت قيمة التداول إلى 4 مليارات ريال، بزيادة 16%. غير أن هذه الزيادة لم تتحول إلى دعم سعري، بل تزامنت مع اتساع واضح في الضغوط البيعية، ما جعل قراءة السوق الداخلية أكثر سلبية من حركة المؤشر وحدها.

جاء الإغلاق عند مستوى قريب من متوسط 200 يوم بفارق 3 نقاط، ما يزيد من أهمية تداولات الغد في الحفاظ على المستويات الحالية، التي تشكل دعما من ناحية فنية، حيث خسارة تلك المستويات ستزيد من احتمالات تزايد الضغوط البيعية على السوق.

شهدت تعاملات اليوم اتساع عدد الشركات المتراجعة عن جلسة الأمس، ليبرز التحول في انتقال السوق من توازن نسبي إلى ضغط واسع شمل معظم الأسهم المتداولة.

قطاعيًا ، لم يسجل ارتفاعًا سوى قطاع البنوك، الذي صعد 0.2% بتداولات بلغت 813.8 مليون ريال، وهي أعلى قيمة تداول قطاعية في الجلسة. في المقابل، تصدر قطاع السلع الرأسمالية التراجعات بانخفاض 2%، ليظهر ان التراجع شمل معظم قطاعات السوق.

تاسي

ورغم ضعف السوق، كان أداء مؤشر "إم تي 30" أقل سلبية من "تاسي"، إذ تراجع 0.2%، وتشير هذه الفجوة إلى أن الضغط تركز بدرجة أكبر في الشركات خارج الشريحة القيادية، بينما ساعد الأداء النسبي لبعض الأسهم الكبرى، خصوصًا في البنوك، على تخفيف أثر الهبوط في المؤشر العام.