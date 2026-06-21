فضلت الأسهم السعودية الميل نحو الاستقرار بعدما أنهت جلسة اليوم على انخفاض هامشي بلغ 4 نقاط لتصل إلى 11072 نقطة. لتظهر السوق نوعا من التماسك قياسا بتراجع أمس البالغ 0.40%، في وقت ارتفعت فيه قيمة التداول 24% إلى 3.47 مليار ريال. ويأتي الأداء رغم تفوق عدد الشركات المرتفعة على المنخفضة، ليظهر ضغط القياديات على المؤشر العام.

وتحرك المؤشر خلال الجلسة في نطاق ضيق بفارق بلغ 31 نقطة. وكان المؤشر قد افتتح عند 11083 نقطة أعلى من إغلاق يوم الخميس، قبل أن يتخلى عن مكاسبه المبكرة وينهي الجلسة قريبًا من مستوى الإغلاق السابق.

الضغط جاء من الشركات القيادية فتراجع مؤشر "إم تي 30"، الذي يضم الشركات الأكبر والأكثر سيولة 0.12% أي أعلى من تراجع "تاسي". وتعكس هذه القراءة أداء أضعف نسبيا للقياديات، رغم تحسن عدد الشركات المرتفعة داخل السوق.

تاسي

قطاعيا، ارتفعت 8 قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "المنتجات المنزلية والشخصية". وتصدر قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية المكاسب بارتفاع 1.40%، وفي المقابل تصدر المتراجعة قطاع الرعاية الصحية 1.57%، بينما "المواد الأساسية" الأعلى تداولا بنحو 688.2 مليون ريال.

وواصلت السوق تفضيل الشركات الأقل بمكررات الربحية، فقد استحوذت الشركات ذات مكررات ربحية تقل عن 20 مرة على نحو 56% من السيولة مقابل 51% من الجلسة السابقة.

فنيا، بقي المؤشر أعلى من متوسط إغلاق 200 يوم البالغ 11028 نقطة. غير أن أن أداء الشركات مختلف، إذ أغلقت 82 شركة فقط فوق متوسط 200 يوم. ويعني ذلك أن تماسك المؤشر فوق المتوسط الطويل لا يزال معتمدًا على عدد محدود نسبيًا من الشركات.