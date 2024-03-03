"الأسماك" يقفز بالحد الأعلى لجلستين مع فتح الترشح لمجلس الإدارة

ارتفع سهم الشركة السعودية للأسماك في تعاملاتها في السوق المالية السعودية، بالحد الأقصى لجلستين متتاليتين، لأول مرة منذ سبتمبر 2024، ليصل إلى 49.44 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ فبراير. وجاءت القفزة مصحوبة بنشاط لافت بالتزامن مع فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وفي ظل هيكل ملكية يظهر فيه مالك رئيسي واحد ضمن كبار الملاك.

التحرك السعري لم يكن معزولا عن تغير واضح في سلوك التداول. انتقلت سيولة السهم من نحو 4.7 مليون ريال في نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 25.5 مليون ريال أمس، قبل أن تصل اليوم إلى 39.9 مليون ريال. وبذلك بلغت السيولة في الجلستين الأخيرتين نحو 65.4 مليون ريال، في قفزة تعكس انتقال السهم من تداولات محدودة إلى نشاط أعلى كثافة.

الأكثر لفتا أن الزيادة لم تظهر في القيمة فقط، بل في حجم الصفقات الكبيرة. فقد ارتفع عدد الصفقات التي تجاوزت قيمتها 100 ألف ريال من 4 صفقات فقط يوم الخميس ثم تزايدت إلى 31 صفقة حتى بلغت اليوم 55 صفقة.

هذه الأرقام تشير إلى تغير في طبيعة المشاركين أو في شهية المخاطرة تجاه السهم، لكنها لا تكفي وحدها لتأكيد اتجاه مستدام. فأمس كانت القراءة تميل إلى الطلب، إذ بلغت حصة الصفقات التي تنفذ على جانب العرض "شراء" نحو 61% من قيمة التداول، مع تركز 83% من السيولة بعد الواحدة ظهرا. أما في جلسة اليوم، فرغم ارتفاع السيولة، تراجعت حصة الشراء إلى نحو 50%، ما يعكس انتقال الحركة من دخول قوي إلى تداول أكثر توازنا وتبادلا للمراكز عند مستويات أعلى.

ويزيد من أهمية التوقيت أن الشركة فتحت باب الترشح لمجلس الإدارة للدورة الممتدة من أكتوبر 2026 حتى 2029، على أن يستمر استقبال طلبات الترشح من 21 يونيو حتى 21 يوليو. ويتكون المجلس القادم من 5 أعضاء، ما يجعل ملف الحوكمة والتمثيل في المجلس أحد العناصر التي قد تراقبها السوق خلال الأسابيع المقبلة.

في المقابل، لا تزال الشركة أمام ملف مالي مهم يتمثل في زيادة رأس المال عبر طرح حقوق أولوية بقيمة 334.9 مليون ريال، بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية في نهاية أبريل، وهي موافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية واستكمال الإجراءات النظامية. كما تستعد الشركة لعقد جمعية عامة عادية في 28 يونيو، تتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتعيين مراجع الحسابات وإبراء ذمة أعضاء المجلس.

أما على مستوى كبار الملاك، فيظهر عبدالعزيز الحميد مالكا رئيسيا بنسبة 10.22%، بعد أن كان قد اشترى في سبتمبر 2024 حصة "سالك" البالغة نحو 40% من أسهم الشركة، ثم باع جزءا منها لاحقا قبل أن يلتزم بوقف بالاحتفاظ بأسهمه المتبقية لمدة عام، ليستأنف بعدها تقليص ملكيته حتى النسبة الحالية.