ثروة الوليد بن طلال زادت 10 مليارات دولار خلال 2026

قفزت ثروة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بما يقارب 10 مليارات دولار حتى الآن في 2026، مع تركز معظم المكاسب في شهري مايو ويونيو تزامنا مع الإعلان عن حصته في شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، بحسب ما كشفت بيانات "بلومبرغ".
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ثروة الرجل الذي يترأس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، بلغت 26.8 مليار دولار مع نهاية يوم الجمعة، بارتفاع 9.6 مليار دولار هذا العام، بحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في تقييم يعكس طرح "سبيس إكس" التاريخي وأداء أسهم الشركة خلال الأسبوع الماضي.
"المملكة القابضة" كانت أوضحت في إفصاح نشر على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" هذا الشهر إن القيمة الدفترية الحالية لحصتها في "سبيس إكس" تبلغ 16.76 مليار ريال (4.47 مليار دولار) كما في القوائم المالية في 31 مارس 2026.
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الشركة بينت أن الوليد يمتلك بصفته الشخصية وباستقلالية تامة عن الشركة ما يقارب 0.29% من أسهم "SpaceX"، وهو استثمار مستقل ومنفصل عن استثمارها، فيما ارتفع سهم "المملكة القابضة" نحو 60% هذا العام إلى 12.72 ريال، ليبلغ حجم القيمة السوقية للشركة أكثر من 47 مليار ريال.