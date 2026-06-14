الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 23 يونيو 2026 | 7 مُحَرَّم 1448
Logo
الشركات

ثروة الوليد بن طلال زادت 10 مليارات دولار خلال 2026

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 21 يونيو 2026 6:34 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
ثروة الوليد بن طلال زادت 10 مليارات دولار خلال 2026

قفزت ثروة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بما يقارب 10 مليارات دولار حتى الآن في 2026، مع تركز معظم المكاسب في شهري مايو ويونيو تزامنا مع الإعلان عن حصته في شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، بحسب ما كشفت بيانات "بلومبرغ".

صورة(1)

من تويتر إلى SpaceX .. رهان المملكة القابضة يتضاعف 7.6 مرة

تحولت استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي انتهجتها شركة المملكة...

Mon, 15 2026

ثروة الرجل الذي يترأس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، بلغت 26.8 مليار دولار مع نهاية يوم الجمعة، بارتفاع 9.6 مليار دولار هذا العام، بحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في تقييم يعكس طرح "سبيس إكس" التاريخي وأداء أسهم الشركة خلال الأسبوع الماضي.

"المملكة القابضة" كانت أوضحت في إفصاح نشر على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" هذا الشهر إن القيمة الدفترية الحالية لحصتها في "سبيس إكس" تبلغ 16.76 مليار ريال (4.47 مليار دولار) كما في القوائم المالية في 31 مارس 2026.

صورة

"سبيس إكس" يصعد .. و"المملكة القابضة" يهبط 6% تحت ضغط سؤال التسييل

تراجع سهم المملكة القابضة في السوق السعودية بنحو 6.4% ليغلق عند 13.50...

Sun, 14 2026

الشركة بينت أن الوليد يمتلك بصفته الشخصية وباستقلالية تامة عن الشركة ما يقارب 0.29% من أسهم "SpaceX"، وهو استثمار مستقل ومنفصل عن استثمارها، فيما ارتفع سهم "المملكة القابضة" نحو 60% هذا العام إلى 12.72 ريال، ليبلغ حجم القيمة السوقية للشركة أكثر من 47 مليار ريال.

التعريفات
السعوديةأمريكاالمملكة القابضةسبيس إكستداولتاسي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية